Ian, en 'First dates': "En una mujer me fijo en su cara, sus dientes y que no tenga el culo plano"

Exmilitar jubilado de las Fuerzas Aéreas americanas, con 45 años, con dos hijas y un nieto. Ese fue el currículo que presentó Ian en su visita a First dates este jueves, donde acudió en busca del amor: "Me apetece tener una pareja porque soy un romántico", afirmó.

El de New Jersey le explicó a Carlos Sobera que "estoy jubilado de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y estuve en la base de Rota de 2004 a 2010". Y recordó que "entré en el ejército con 21 años, he conocido 35 países, pero son un fan total de España".

El presentador le preguntó por el tipo de mujer que buscaba, e Ian le respondió que "en una mujer busco mis tres leyes físicas, que son muy importantes para mí: me fijo en la cara; en el culo, que no me gustan planos; y que tenga bien los dientes porque me gusta besar".

Su cita fue Mery, una murciana que afirmó: "En el amor estoy tardía, mi primer beso, aunque suene un poco raro, lo di a los 25 años, y mi primera relación sexual fue a los 30 por el hecho que me sentía 'Betty, la fea', no me gustaba y pensaba que a los demás, tampoco".

En la cena, el americano se ofreció a enseñarle inglés porque Mery reconoció que "es mi asignatura pendiente". También hablaron de sus anteriores relaciones y, mientras que Ian quiso saber si Mery había estado con algún chico de color, ella le contestó que "no, estuve con un chico mejicano que era un mentiroso", a lo que el exmilitar le respondió ente risas: "Ese no cuenta".

Ian y Mery cenando en 'First dates'. MEDIASET

También hablaron de temas políticos: "¿Sabes lo que siempre me preguntan cuándo digo que soy americano? Mi opinión sobre Donald Trump", comentó Ian. Y añadió que "siempre he querido vivir en España, y en el momento que él ganó estaba seguro que no volvería porque mi país, ahora mismo, es una mierda".

Durante la cena encontraron muchos puntos en común, tantos que al final Mery afirmó que sí tendría una segunda cita con Ian porque "me ha parecido un chico muy divertido, muy buena persona, amigo de sus amigos, que es muy importante para mí". El americano también quiso volver a ver a la murciana: "Me encanta su personalidad, es amable, divertida y soy muy fan de Murcia, no está lejos de Estepona y quiero visitarla prontito".

Ian y Mery, en 'First dates'. MEDIASET

Pero Ian no solo conquistó a Mery, sino que también triunfó en redes sociales, donde le llegaron a calificar como 'el mejor abuelo que ha pasado por First dates':