El CICU ha rebut sobre les 13.45 hores l'avís per a assistir el ferit, que ha caigut per circumstàncies no precisades. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat una Unitat del Servici Vital Bàsic amb un metge de primària i una altra del SAMU.

Els servicis mèdics han atès el ferit, de 57 anys, per politraumatisme. Després de ser estabilitzat, ha sigut traslladat a l'hospital General d'Alacant.