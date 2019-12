El escritor Juan Gómez-Jurado celebra su cumpleaños con una dura confesión: "Hace 42 años, una señora me abandonó"

El periodista Juan Gómez-Jurado, autor de novelas como Reina roja o Loba negra, cumplió 42 años el pasado lunes y quiso celebrarlo en sus redes sociales con todos sus seguidores.

El escritor, que fue adoptado al nacer, nunca se ha cortado a la hora de hablar de su familia y en más de una ocasión ha confesado que era huérfano por partida doble, pues tanto sus padres biológicos como los adoptivos habían fallecido.

Por ello, Juan Gómez-Jurado, que sigue hablando sin tapujos de su historia de superación, celebró este lunes su cumpleaños hablando de su madre biológica: "Hace hoy 42 años, una señora abandonó al bebé de la foto en la Maternidad de O'Donell".

Hace hoy 42 años, una señora abandonó al bebé de la foto en la Maternidad de O’Donnell.



Hoy, tras haber encontrado una familia y unos amigos que me ayudan cada día a superarlo, sólo puedo decir que ella se lo pierde. pic.twitter.com/YB21mqpy2V — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) December 16, 2019

"Hoy, tras haber encontrado una familia y unos amigos que me ayudan cada día a superarlo, solo puedo decir que ella se lo pierde", concluyó en su tuit. Tras esta publicación, recibió la felicitación de compañeros como la periodista Julia Otero o el youtuber Chicheto, además de muchos mensajes de sus fans.

El madrileño ya acudió en mayo del año pasado a La resistencia y le dijo a David Broncano que "era huérfano al cuadrado". "A mí me llevaron a casa de mis padres adoptivos con horas, de recién nacido", explicó. Aun así, él se mostraba positivo: "No pasa nada, no hay que sentir nada. Piensa que, si mis padres no querían verme, sería por algo. ¿Qué clase de persona eres? O sea, mejor fuera".

De hecho, Juan Gómez-Jurado es protagonista de los podcastsTodopoderosos y Aquí hay dragones junto a Javier Cansado, Rodrigo Cortés y Arturo González-Campos y en la mayoría de programas bromean con su situación familiar, demostrando su positivismo a la hora de afrontar su historia personal.