UGT celebra que los trabajadores de Seguridad de la Diputación empiezan a cobrar las nóminas tras protestas

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, tras mostrar su satisfacción por la resolución, el responsable de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Granada, Torcuato Ruiz, ha recordado los encuentros con el presidente de la institución, José Entrena, para buscar una solución.

El representante sindical ha advertido de que UGT va a estar "vigilante no sólo para que se materialice el pago íntegro de las nóminas atrasadas, sino para que no esta situación no vuelva a ocurrir" y ha reiterado que "en una contrata pública, una baja temeraria en lo económico lleva ineludiblemente a la empresa concesionaria a una situación de pérdidas y una falta de liquidez para dar respuesta al pago de las nóminas".

Según informaron fuentes de los trabajadores y de la Diputación consultados por Europa Press el pasado martes, el comienzo de estos pagos comenzaron el miércoles con el abono de la primera fracción, continuará el 23 de diciembre con la segunda y finalizará antes de que acabe el mes de diciembre con la tercera fracción.

El pasado martes, un centenar de trabajadores de la seguridad de la Diputación y de otras empresas, además de personal sindical según las fuentes convocantes, se concentraron a las puertas de la sede de la institución provincial para exigir que se produjeran estos pagos.

Esta concentración se produjo "ante la gravedad de la situación económica de impago de salarios que estamos sufriendo los trabajadores de Seguridad Privada que prestamos nuestros servicios en los Centros de la Diputación Provincial de Granada, y con el fin de mostrar nuestro rechazo ante la pasividad de este organismo que ha sido el culpable de la situación que estamos atravesando", según aseguraron fuentes sindicales.