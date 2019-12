El New York Times valora una uva ancestral recuperada por Familia Torres en Tremp (Lleida)

20M EP

La variedad ancestral de uva pirene, con que Familia Torres está experimentando en su finca de San Miguel de Tremp (Lleida), es uno de los vinos que ha destacado este año el crítico de vinos del New York Times, Eric Asimov, en su artículo 'Our Critic's Best Wine Moments of 2019 '.