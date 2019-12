Un fontanero gallego, indignado con Pedro Sánchez: "Le llevaré a los tribunales por incumplir sus promesas"

Juan Carlos Pérez es un fontanero de Pontevedra que se ha hecho viral en las últimas horas por querer demandar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por "incumplir sus promesas". "Hola: soy Juan Carlos, un fontanero de Pontevedra. En las últimas elecciones voté a Pedro Sánchez y, tras los acontecimientos posteriores me siento estafado”, así empieza su presentación en un vídeo del programa Cuarto al día.

Juan Carlos explica que a su "entender, el presidente ha cometido un delito" y se da cuenta de eso después de una charla con su hijo de 16 años. "Tras las elecciones el 10-N, tuve una charla con mi hijo pequeño de 16 años. Él estaba avergonzado porque no entiende que un presidente de un estado como España haya prometido una serie de cosas y al día siguiente le faltó tiempo para decir que yo no he dicho nada", explica.

Añade que su hijo le dice que "con este tipo de gobernantes es normal que la gente joven salga a la calle, queme contenedores, cortará calles, y coartarán las libertades de los demás".

El gallego ha decidido demandar al presidente porque cree que ha incumplido el "contrato verbal" y por "publicidad engañosa". "Sánchez ha llegado a asegurar en reiteradas ocasiones, desde su despacho oficial de la Moncloa, que él no pactaría con Unidos Podemos ni con los partidos de corte separatista. Desde mi punto de vista esto es un delito".

"Llevo días leyendo sentencias del tribunal . Me he puesto en contacto con distintos bufetes de abogados para elaborar una demanda", concluye Juan Carlos.