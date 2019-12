Yllanes defiende el plus de residencia de los cargos del Govern y dice que no le parece "exagerado"

El conseller ha hecho estas declaraciones preguntado por las informaciones aparecidas este miércoles en el periódico local Diario de Mallorca, que ponen de manifiesto que "los altos cargos de Podemos fichados de la península cobran un plus de 22.000 euros anuales". "No me parece exagerado conociendo que el legislador, cuando ha establecido esta cantidad, ha valorado cuales son las circunstancias que obligan a establecerla", ha manifestado el militante de Podemos.

Yllanes ha dicho que no es una cantidad "desmesurada" sino "ajustada" y "adecuada" a los precios de la vivienda y el transporte en el archipiélago. "La vivienda y el transporte son enormemente caros y complicados de conseguir", ha argumentado.

Preguntado por si la cantidad es un "tanto exagerada" aunque esté regulada y sea legal, Yllanes ha insistido en que "conociendo las cantidades que se manejan en otras instituciones" y teniendo en cuenta que estas personas tienen "muchísima experiencia" y "vienen a mejorar los equipos que tenemos aquí", no le parece "exagerado".

"No es un privilegio, es algo que la ley establece para que personas que no viven en esta Comunidad Autónoma puedan desplazarse a hacer un trabajo especializado y con una enorme responsabilidad", ha concluido.