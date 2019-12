La falta de Ana Rosa se nota en plató: duro enfrentamiento entre Inda y Esther Palomera: "Mentirosa, embustera"

Ana Rosa Quintana está de puente y la tensión entre los colaboradores del programa matutino ha estado, este lunes, muy presente en plató. En la mesa de política los protagonistas han sido Esther Palomera y Eduardo Inda, que han liderado el debate con sus continuos enfrentamientos a lo largo de toda la mañana.

Los enfrentamientos han comenzado con el debate planteado sobre el process y la decisión del Tribunal Europeo de otorgar o no la inmunidad a Oriol Junqueras. El director de OK Diario ha querido analizar el trabajo de los tribunales españoles y ha hecho una comparativa con la labor desempeñada en la exhumación de Franco. Palomera ha defendido que no son procesos judiciales comparables y ha protagonizado uno de los primeros desencuentros del día.

Otro tema candente en el debate de este lunes ha sido la comentada intervención del actor Javier Bardem contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la Cumbre del Clima. Eduardo Inda ha arremetido contra el actor defendiendo que "no es el más indicado para dar ejemplos de moral".

El periodista ha utilizado los viajes en "jet privado" de Bardem para defender "qué legitimidad tiene Bardem para dar lecciones de ecología". "Está inhabilitado para hablar porque está condenado por defraudar a Hacienda", ha añadido el colaborador.

Esther Palomera ha arremetido contra Inda, "lo dice el que insulta permanentemente", ha añadido. "¿Cuándo insulto yo?" ha respondido enfadado el periodista. Permanentemente", ha contestado Palomera, "insultas cada día a todos y también a tus compañeros", ha concluido.

La palabras de la periodista parece no haber sido bien recibidas por Inda, que ha respondido enfadado: "Mentirosa, embustera". "Pero bueno, directora...", ha bromeado Palomera.