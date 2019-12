Kirk Douglas, leyenda viva de Hollywood, cumple 103 años

Cuando Kirk Douglas llegó al mundo, aún quedaban 11 años para el comienzo del cine sonoro, 13 para que se celebrase la primera entrega de los premios Oscar y 44 para que se instalase la primera estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La leyenda viva de Hollywood nació el 9 de diciembre de 1916, el mismo año en el que se desarrolla la acción de Senderos de Gloria, su película sobre la Primera Guerra Mundial. Este lunes cumple 103 años.

Issur Danielovitch Demsky, verdadero nombre (de origen ruso) del intérprete de Espartaco, es un neoyorquino ilustre que cada año, llegadas estas fiestas, se convierte en Trending Topic por todo un fandom de cinéfilos que le veneran, le respetan y le aclaman como uno de lo más grandes actores de la historia.

De ello dan cuenta algunos de sus papeles más icónicos, no solo aquellos que realizó a las órdenes de Stanely Kubrick, sino Los Vikingos, interpretando a Van Gogh en El loco del pelo rojo, Ulises en la película homónima, Duelo de titanes, con Burt Lancaster (con quien participó en otras siete películas), Cautivos del mal, trabajando a las órdenes de Vincente Minnelli, El gran carnaval, de Billy Wilder, 20.000 leguas de viaje submarino...

Hace 23 años que le dieron un Premio de la Academia Honorífico y ganó el Premio Cecil B. DeMille (el Globo de Oro a la trayectoria) hace más de 50 años, en 1968, siendo el único gran superviviente del Hollywood clásico junto a Olivia de Havilland (que cumplió 103 años en julio), aunque la actriz de Lo que el viento se llevó no fue incluida por la AFI en la lista de los 100 mejores estrellas de la historia por el American Film Institute.

Superviviente de un accidente de helicóptero el 23 de febrero de 1991 (otros ocupantes murieron), su vida está marcada por varias anécdotas (es de los pocos actores que realmente han escrito su autobiografía sin usar un escritor fantasma) y varios nombres, como su mentor en la actuación (Gary Cooper) o quien ha llegado a decir que era su ídolo (el presidente de EE UU, Harry S. Truman).

Su película favorita de todas las que hizo es Los valientes andan solos, un western con Walther Matthau cuyo guion escribió Dalton Trumbo, el hombre detrás de la película que más trabajo le costó sacar adelante y que fue su empeño personal: Espartaco.

Aunque quizá no haga falta decirlo, es padre del actor Michael Douglas, amén de otros tres hijos más, Joel Peter y Eric, que murió en julio de 2004 debido a una sobredosis, siendo las drogas un problema muy grave en su familia.

En enero de 2018 fue la última vez que se notificó su falsa muerte como si fuese una noticia real, pero solo hay que entrar en Twitter para descubrir que no es así, que el mismo actor que dijo en una ocasión "He hecho carrera de interpretar hijo de puta" en realidad es la misma persona que tenía claro como ser eterno: "Quiero que mis hijos me superen; es la única forma de inmortalidad".

