Rocío, en 'First dates': "Si me sale subir una foto en bragas a Instagram, la subo"

Los peligros de subir fotos íntimas a redes sociales están a la orden del día ya que numerosas personas o empresas pueden hacer uso indebido de ellas. Pero eso no le importó a Rocío, que le contó a su cita de este jueves en First dates, Ángel, que "si me sale subir una foto en bragas a Instagram, la subo".

Carlos Sobera abrió las puertas del restaurante de Cuatro para que el murciano se definiera como "un tío espontáneo al que no le gustan mucho que me marquen las normas y, si me las puedo saltar, lo hago".

Ángel: "Soy un tío al que no le gusta que le marquen las normas" #FirstDates5Dhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/tQTk5sTanb — First dates (@firstdates_tv) December 5, 2019

La siguiente en llegar fue la almeriense Rocío, que señaló: "Soy puro nervio, siempre estoy hablando, sacando temas de conversación... y a veces tengo muchísima mala leche, no lo puedo evitar porque soy de extremos".

En la cena, la camarera sacó el tema de las redes sociales: "A mi Instagram subo fotos como me dé la gana, por ejemplo, si me sale subir una foto en bragas, yo, la subo", señaló ante la cara de sorpresa de su cita.

Ya añadió que "lo que más me gustaba de mi ex es que no me decía nada por subir esas fotos, pero yo sí que se la liaba muchísimo pro comentarle a otras niñas, ¿tú lo harías? ¿te molestaría que yo las subiera?", le preguntó a Ángel.

"De primeras, no comento las fotos y no me molestaría que lo hicieras porque demuestra la confianza que tienes en una persona", reconoció el murciano. Aunque añadió que "Rocío es muy directa y transparente. Le gusta mostrarse tal y como es. Es una chica que tiene las cosas claras".

Al final, Ángel admitió que le gustaría tener una segunda cita con Rocío "para poder conocerla más ya que me he sentido muy cómodo con ella". La almeriense también quiso volver a verle porque "en el programa hemos estado cortados y quiero hablar más con él y conocernos más".