USO cree que recorte en la subasta de interrumpibilidad afectará negativamente a importantes empresas cántabras

Así ha valorado este jueves el sindicato la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las bases de la próxima subasta de interrumpibilidad, que se desarrollará entre el 16 y el 20 de diciembre, las cuales -ha advertido- "marcarán sin duda un antes y un después en las industrias electrointensivas".

USO señala que entre las novedades de las bases aprobadas y publicadas destaca la eliminación de los bloques de 40 MW; la reducción del número de bloques de 5 MW (un total de 200 bloques), y la bajada del precio del MW de salida de los bloques de 5MW respecto a la subasta del segundo semestre del 2019, que ahora se sitúa en los 125.00 Euros/MW.

Para el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industriade USO, Raúl Montoya, esta subasta supone "herir peligrosamente a la industria electrointensiva" de España.

El sindicato ha señalado la necesidad de abordar una transiciónenergética pero entiende que "debe hacerse de manera ordenada, justa yplanteando alternativas industriales que permitan el mantenimiento del empleo".

Según Montoya, USO lleva demandando al Gobierno español "una alternativa al sistema de subasta actual, a través de la entrada en vigor del Estatuto de la Industria Electrointensiva comprometido por el Gobierno hace ahora un año, y ha denunciado que lejos de crear una regulación más competitiva para la industria más dependientede la tarifa eléctrica lo que se ha aprobado es una medida que supone "una patada para adelante" por parte del Gobierno, y que pondrá "en alerta" a todo un sector.

"Mientras no exista una alternativa real, culparemos al Gobierno y exigiremos responsabilidades ante cualquier puesto de trabajo que desaparezca en la industria intensiva", ha advertido Montoya.

Por su parte, el responsable del Sector Siderúrgico de la Federaciónde Industria USO, el cántabro Fernando Rey, ha afirmado que esta medida "lo único que hace es ahogar a la industria electrointensiva de Cantabria", donde dos empresas, Global Steel Wire y Ferroatlántica, están inmersas en la actualidad en negociaciones de ERTE para disminuir los gastos fijos de sus empresas por el gravamen que supone el coste de la energía.

Rey espera que estas medidas "no tengan que ser aún más traumáticas" por la próxima subasta energética y ha solicitado al Gobierno regional (PRC-PSOE) y al consejero de Industria, Francisco Martín, en particular que "tomen cartas en el asunto, ya que el escenario que se presenta para la industria de Cantabria no es halagüeño, en el corto y medio plazo".

La asignación del servicio de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020 se celebrará entre los días 16 y 20 de diciembre, con la subasta de 1.000 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad, lo que representa menos de la mitad de los 2.340 MW que fueron asignados en la última subasta.

Además, tan solo se pondrán en juego bloques de producto de 5 MW, con un total de 200 a subastar, según consta en la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No habrá de esta manera en esta subasta de interrumpibilidad bloques de 40 MW, los más importantes para la gran industria.

En su resolución, el Ministerio para la Transición Ecológica señala que para esta subasta se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la solicitud de la Comisión Europea de modificar la metodología de cálculo de necesidades de cobertura, incorporando en el análisis elementos probabilísticos y prescindiendo del enfoque determinista empleado hasta la fecha.

Además, subraya que, en aras de garantizar la provisión del servicio al menor coste para los consumidores, se ha optado por la imputación de toda la potencia interrumpible requerida para el periodo al producto de 5 MW, "que es el que ofrece a priori la concurrencia de una mayor presión competitiva en su provisión".

El precio de salida de los bloques de 5 MW de la subasta se situará en los 125.000 euros/MW. El escalón de bajada en la subasta con respecto a estos precios de salida será de 1.000 euros por MW.

Asimismo, el coste imputable a la organización del procedimiento de subastas que será soportado por los participantes que resulten adjudicatarios será de 556 euros por MW adjudicado.

Este verano el Gobierno ya publicó una orden por la que ampliaba en tres meses, hasta el 30 de noviembre, el plazo para la solicitud de habilitación para la prestación del servicio de interrumpibilidad a partir del próximo 1 de enero de 2020.

El Ministerio para la Transición Ecológica ya indicó que mantendría estas subastas, sistema con el que se retribuye a los grandes consumidores industriales por reducir su consumo eléctrico cuando el sistema eléctrico lo requiere, pero modificando por completo el actual mecanismo.

LA INTERRUMPIBILIDAD

El servicio de interrumpibilidad es una herramienta de la que dispone Red Eléctrica de España (REE), como operador del sistema, para asegurar en todo momento un suministro eléctrico nacional de calidad.

Con este servicio, los grandes consumidores de electricidad (industrias) se comprometen a reducir su consumo eléctrico cuando el sistema eléctrico lo requiere, siendo retribuidos por ello. La activación del servicio la realiza Red Eléctrica y responde a criterios técnicos o económicos.