Kate Beckinsale le da una lección a una 'trol' que la criticó por posar en bikini a sus 46 años

Que cualquier cosa que se suba a una red social es susceptible de ser criticada es algo que asume la mayoría de los usuarios. Que esas críticas no tengan sentido o su único objetivo sea el de ser hirientes, es harina de otro costal. Pero hay celebrities como Kate Beckinsale que no dudan en invertir su tiempo en dar verdaderas lecciones a esos llamados trols.

La actriz subió a su cuenta de Instagram unas imágenes en bikini que se hizo en Cabo San Lucas, durante un viaje de placer, hace pocos días. Entre los miles de comentarios que alababan su impresionante figura y su elegancia, había algunos que criticaban que a su edad, 46 años, se dedique a subir imágenes en bikini y la acusaban de estar buscando llamar la atención o estar teniendo "una crisis de la mediana edad".

Beckinsale no es nueva en redes sociales y se mueve entre el "¡Oh! Creo que dices eso es porque eres un molesto imbécil", que le escribió a un usuario y las explicaciones más largas y reflexivas, como la que le hizo a una usuaria.

"¿Te das cuenta de que cuando sientes la necesidad de acusar a alguien de algo, sobre todo cuando no conoces a esa persona, o cuando aseguras que alguien tiene una intención sin conocerla, lo único que haces es revelar algo de ti misma o sobre algo que te da miedo?", escribía Kate Beckinsale a la usuaria que criticó que subiera fotos en bikini a su edad.

"No te conozco y no sé qué te ha hecho pensar que cuando eres mayor ya no vales y que tampoco puedes ser atractiva o sexy, o tener una relación con tu cuerpo que no sea de odio a ti misma, pero de una mujer a otra, te diría que no te dejes convencer por todo ese ruido", continuaba la actriz, que se tomó su tiempo para desarrollar al completo la idea.

Así que aconsejó a esa y a todas las usuarias de su Instagram: "Si dejas eso artrás te sentirás más poderosa e incluso podrías florecer físicamente; saber quién eres y lo que quieres y poner límites nos hace bien".

"Si eres joven y tienes miedo de hacerte mayor, no lo tengas. Porque no es como la sociedad nos dice para asustarnos, sobre todo a las mujeres. Te sentirás mucho más poderosa y serás capaz de hacer muchas más cosas", animaba Beckinsale. "La gente o los medios de comunicación que te meten ese miedo, diciéndote que solo tienes valor durante tu juventud, o que exigen todo esas cosas que no puedes cumplir... todo es ruido y espero que lo ignores. Y si eres mayor, deja que el miedo no te limite", animaba la intérprete.

Y acabó su comentario en respuesta a la usuaria dándole una pequeña colleja. "No puedo imaginarme lo infeliz que debes sentirte para escribir estas cosas. La gente pasa por situaciones muy duras, pero fingen que todo está bien. Os envío todo el amor y espero que recibáis este mensaje con el propósito con el que lo he enviado, porque sé que tenéis más cosas que ofrecerme que comentarios de odio que cuentan más sobre vosotros que sobre la gente a la que le comentáis. Os envío amor. Besos", terminaba su brillante discurso.