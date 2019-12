La UA suspèn 2 anys d'ocupació i sou el professor expedientat "per incomplir la tasca docent" i que va posar 223 zeros

De la sanció ha informat el propi professor en una carta remesa al diari 'Información', en la qual, a més, anuncia que ha presentat una demanda judicial per a "netejar" el seu "bon nom com a professional de l'ensenyament i de la Publicitat".

Els fets es remunten al gener passat, quan la UA va donar a conéixer que havia iniciat un expedient disciplinari contra el professor, que ja comptava amb reclamacions de caràcter informatiu.

Tot es va precipitar el 18 de gener després que es convocara un examen per a eixe mateix dia en presència, entre d'altres, del degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Raúl Ruiz Callado. El professor sancionat va ser rellevat de les seues funcions de coordinació de l'assignatura eixe mateix gener i, segons s'ha sabut ara, se li va sancionar amb dos anys sense ocupació i sou a l'agost.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica de la Universitat d'Alacant, José Penadés, ha subratllat hui, en declaracions a Europa Press, que els processos sancionadors es troben en l'àmbit del dret a la protecció de dades, encara que ha confirmat la suspensió després que el propi docent l'haja feta pública.

"S'HA EXAGERAT"

En la missiva remesa al diari alacantí, el professor, que impartia l'assignatura 'Producció i realització en mitjans impresos', considera que s'ha "exagerat per part d'un grup d'alumnes problemes habituals que es donen en les classes", i que ha relacionat amb la "massificació" de les aules i "amb errors de comunicació". En aquesta línia, rebutja que existisquen motius de "mala praxi" per la seua banda.

Així, exposa que allò que va ocórrer va ser que va patir una gastroenteritis que li va impedir "posar a temps les notes parcials, i per açò van eixir totes les notes a zero". Precisa que quan va poder entregar les qualificacions "encara malalt" ja estava en marxa l'expedient disciplinari. "No han reconegut ni aquesta presentació ni altres fets provats que refuten les seues acusacions", assevera.

El vicerector Penadés ha subratllat que es tracta d'una situació "extraordinària" i ha comentat que en el règim disciplinari dels funcionaris existeix un procediment que nomena un instructor, un secretari i que actua donant als fets "totes les garanties per als imputats, als qui es dona audiència i poden estar en la presa de testimoniatges als alumnes; té totes les garanties per a defendre's".