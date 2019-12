Ojo ciclista, a ti también te sancionan: estas son las cinco acciones más proclives a ser multadas

Aunque a veces se piense que al no llevar motor no reciben multas, las bicicletas también pueden ser sancionadas y, de hecho, lo son. Ya desde el año pasado, la DGT considera que las bicis son vehículos y que, como tal, deben respetar las normas exactamente igual que un automóvil o una moto.

Os indicamos las multas más habituales entre los ciclistas para que echéis un ojo a la normativa y os ahorréis unos cientos de euros cuando vayáis tanto por carretera como por ciudad. Eso sí, respecto a los puntos en el carné de conducir podéis estar tranquilos, ya que las sanciones recibidas encima de una bici no afectan al sistema de puntos de los vehículos a motor.

- Ir en la bici con los auriculares puestos o mirando el móvil. Son dos sanciones distintas y pueden conllevar las dos una multa de 200 euros. Se consideran infracciones graves.

- Conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Funciona exactamente igual que con los vehículos a motor y la cantidad máxima permitida es la misma (0’5 gramos por litro de sangre). La multa puede llegar hasta los 500 euros, así que mejor dejar la bicicleta aparcada e ir andando.

- No llevar casco o luces en la bicicleta. Es necesario llevar luces delanteras y traseras si se circula por la noche, además de elementos reflectantes o chaleco del mismo tipo. No llevarlos cuesta entre 80 y 200 euros de multa. Con el casco pasa lo mismo, no usarlo o hacerlo de manera inapropiada son otros 200 euros de sanción

- No respetar las señales o circular de manera imprudente. Saltarse los semáforos en rojo o los ‘stop’ conlleva una sanción desde los 100 a los 500 euros. Si vas en la bicicleta haciendo temeridades como el caballito, no llevar las manos en el manillar, etc… te espera la misma sanción.

- Circular por las aceras. Atención porque aquí es donde nos podemos llevar un buen susto. Las bicicletas tienen prohibido circular por la acera a no ser que sea una zona peatonal donde los vehículos comparten la movilidad, siempre respetando al peatón. De todas formas, cada ciudad y cada comunidad autónoma tiene su propia regulación, pero hay sanciones que puede pasar de los 500 euros. Mejor ir siempre por la carretera.