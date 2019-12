Duro enfrentamiento entre Nacho Abad y la expresidenta de Infancia libre en 'EP': "Nos está intentando engañar"

La expresidenta de la Infancia Libre, María Sevilla, ha visitado este lunes el plató de Espejo Público, donde ha querido su versión de los hechos y defender su historia.

La dirigente de la asociación fue acusada por delito de sustracción de menores al incumplir, supuestamente, la sentencia que otorgó la sustancia a su expareja del hijo de ambos de once años. Sevilla se encontraba en una finca cercana a la localidad de Cuenca junto a su nueva pareja y su hija de seis años.

Sevilla defiende que la razón por la que separó a su hijo de su progenitor es que sufrió abusos sexuales cuando era más pequeño por parte de su padre. No obstante, la denuncia de abuso sexual sobre su expareja ha sido sobreseída.

Nacho Abad ha explicado en directo unas informaciones que desmienten la versión de la invitada y ha defendido que privó a su hijo de la escolarización, "tu hijo tenía que ir a un colegio al que no iba", ha añadido.

La madre ha defendido que su hijo disponía de justificantes médicos que acreditaban la falta a clases del menor. Abad ha explicado que según unas informaciones que da recibido en directo, Sevilla había presentado unos justificantes de alergia a los olivos y que supuestamente esta alergia no existía.

La expresidenta de la asociación ha explicado que "el niño repitió una y otra vez que sufrió abusos sexuales" y que por ello no quería irse con su progenitor. "¿Y lo ha vuelto a repetir desde que está con su padre?", ha preguntado otro colaborador del programa. "No lo sé, hace ocho meses que no sé nada de él", ha explicado Sevilla.

Nacho Abad ha arremetido contra la invitada: "Qué irónico es que reclames tu derecho a ver a tu hijo cuando no se lo has dejado ver a su padre". El periodista ha acusado a la expresidenta de Infacia Libre de mentir en directo y que "los informes médicos realizados al niño fueron realizados por personas que ni siquiera vieron al niño".

"Usted señora María ha venido a contar la verdad a este programa. Lo que no puede ser que de alguna manera nos esté intentando engañar".