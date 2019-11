CCOO pide nuevamente a Arcelor que abra la mesa negociadora del convenio marco

El secretario general de CCOO de Industria, Damián Manzano, ha estado acompañando a los trabajadores y al secretario general de CCOO de Arcelor Mittal Avilés, José Manuel Catsro, en la última de las dieciséis movilizaciones que ha desarrollado durante el último mes, en la puerta de entrada en Trasona.

Según CCOO, ArcelorMittal ha roto la negociación del Convenio Marco, que llevaba 18 años vigente, que rige las condiciones laborales y sociales de los trabajadores de Arcelor Mittal España, y ha emprendido la estrategia de negociar los convenios colectivos individualmente. En Asturias se ha sacado adelante este convenio colectivo hasta el 2021, del que CCOO se ha desmarcado. Dicho convenio contempla una subida del 0% en 2019 en los salarios, el IPC real del 2020 más el 50% del IPC del 19 en 2020, y la subida del IPC real del 20121 más el 50% del 19 en el 2021.

Además la empresa programa en este convenio colectivo el despido de unos 200 u 300 trabajadores en estos tres años. "Perderíamos todos los atrasos del IPC del 19 y la mitad de los atrasos del IPC del 20, y la empresa fija la reducción de empleos que quiere, y no hay negociación, con lo cual este convenio es inadmisible", ha señalado José Manuel Castro.

"Seguimos planteando lo mismo que el primer día. Abrir el marco de negociación del acuerdo marco, que queda demostrado después de 16 movilizaciones con seguimiento importante, e instalaciones paradas , que se retome esa negociación, porque a los trabajadores no les sirven las condiciones que la empres trata de imponer, y que CCOO no suscribe", ha explicado Damián Manzano.

El convenio colectivo tampoco es del agrado del sindicato. "A CCOO no le valía el acuerdo marco, no le vale el convenio, a quien le valdría le habría valido, pero a quien vemos que no les vale es a los trabajadores, y por eso hacemos una llamada a la empresa a que reflexione , y las amenazas no son buenas consejeras para llegar a acuerdos, y que se siente de nuevo a negociar porque el acuerdo marco puede dar mucho más de si", ha añadido Manzano.

CCOO convoca una asamblea de afiliados para los días 4 y 5 de diciembre para realizar la valoración de estas movilizaciones y que se decida por parte de los trabajadores que pasos deben seguir en el futuro, para presionar a ala empresa a que abra la mesa negociadora del Convenio Marco.