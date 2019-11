Blanco (Vox), sobre la denuncia del alcalde de Bimenes: "Ni la he leído, pero no le doy importancia"

"No la he leído, pero tampoco le doy mucha importancia porque una persona que asiste al programa 'Granjero busca novia' o que ya está condenada por injurias o calumnias pues la verdad que no le doy mucha importancia", ha dicho Blanco.

El diputado de Vox ha indicado que esta denuncia viene "precisamente de un alcalde asturianista" y ha pedido a los periodistas que comprueben su cuenta de Twitter a ver si hay algún insulto.

"La leeré este fin de semana y veré de que se me acusa, pero vamos yo creo que es una muestra de que estamos haciendo las cosas bien y que somos el objetivo de los asturianistas y las fuerzas de la izquierda. En cuanto lo lee convocaré una rueda de prensa para aclararlo todo y dar cuenta pormenorizada del personaje que presenta la denuncia", ha dicho.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) informó este jueves que declara la competencia de esta Sala para el conocimiento de dicha denuncia. La causa fue recibida en el TSJA desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Siero, donde se presentó la misma el pasado 23 de octubre, inhibiéndose a favor de la Sala Civil y Penal dada la condición de diputado regional del demandado.

En este sentido la Sala Civil y Penal ha dictado nombrar como instructor al magistrado José Ignacio Pérez Villamil, así como continuar las diligencias previas incoadas por el Juzgado remitente, con la práctica de las diligencias que acuerde dicho instructor.