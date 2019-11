IU critica que el gobierno municipal tenga "paralizada" la segunda fase del Marrubial

Según ha explicado García en una rueda de prensa, "para que la Junta de Andalucía pueda acometer en su totalidad la segunda fase del Marrubial es necesario que la Gerencia expropie a Defensa, por una lado, dos pabellones militares y, por otro lado, que culmine la cesión de los terrenos existentes entre los supermercados Deza y Mercadona".

"Pues bien, llevan seis meses de gobierno y las cosas están tal cual las dejamos en mayo de este año", ha dicho el edil, quien ha detallado que "en el caso del primero, dejamos 1,5 millones de euros para iniciar la expropiación de esos terrenos al Ministerio de Defensa".

Así, ha expuesto que "bastaba con iniciar el proceso para que esos pabellones pasaran a formar parte del Ayuntamiento, de los que uno ya estaba contemplado cedérselo a la Junta de Andalucía para dar respuesta a una demanda vecinal, como es un centro de mayores".

En este sentido, ha avisado que "se van a perder 1,5 millones de euros y una oportunidad magnífica de que el Consistorio pueda disponer de esos terrenos para, entre otras cosas, la Junta pueda avanzar, también, en la segunda fase del proyecto del Marrubial".

En cuanto a los terrenos comprendidos entre los supermercados Deza y Mercadona, ha apuntado que "toda esa zona está a la espera de que la Gerencia desarrolle el expediente, que iniciamos en el mandato anterior, para que esos terrenos sean cedidos por parte de los propietarios privados al Ayuntamiento y así la Junta pueda acometer la segunda fase del proyecto del Marrubial".

No obstante, ha comentado que "para iniciar la ejecución del proyecto con los cuatro carriles y su correspondiente acerado no haría falta esa cesión de los terrenos, pues a lo único que afectaría del proyecto, de no contar con ellos y al inicio de la obra, sería a la zona verde que está prevista a continuación de los acerados, que podría ejecutarse a lo largo de la obra".