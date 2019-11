Son Espases instala un parque infantil en la sala de espera de radiología pediátrica

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud y Consumo, el deportista aficionado Antoni Pericàs ha corrido la Ultra Trail de Mont Blanc 2018 para recaudar dinero para esta causa a través de la asociación sin ánimo de lucro Yes With Cancer. Además, este parque ha sido posible gracias a la colaboración de la Escuela San Cayetano, de Palma, que recaudó dinero gracias a un proyecto emprendedor.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto de humanización del servicio de radiología que empezó con la transformación de la TC pediátrica en un barco pirata.

Según ha apuntado la Conselleria, decorar las paredes y los techos con dibujos infantiles o con imágenes relajantes disminuye la necesidad de sedación y la analgesia en los niños. Además, proporcionar una distracción positiva al paciente con imágenes infantiles y de la naturaleza, favorece el entorno curativo.

No es la primera vez que la Asociación Yes With Cancer y Son Espases colaboran conjuntamente en diferentes acciones de humanización, como la donación de gafas de realidad virtual o de seis triciclos para los niños oncológicos.