El caso Cantora tiene nombre de mujer

Todo el mundo habla de ella, pero nadie sabe quien es. El #CasoCantora ha incendiado las redes sociales y ha hecho convulsionar al mundo del corazón al descubrirse que un usuario de Twitter, Cantora, se hizo pasar por una modelo rusa que, a su vez, mantuvo conversaciones altamente picantes con famosos de la talla de Miguel Ángel Silvestre. Flirteos o coqueteos cibernéticos que han servido para obtener información confidencial -incluso fotografías comprometidas- de personas (hombres y mujeres) de destacado relieve público.

Tiran a dar. Son muchos los que han señalado que la persona que se oculta tras el perfil usurpador es Ismael, un joven que se hizo semipopular por ser amigo de Andrea Janeiro (hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban) y que no ha dudado en negar la mayor a través de los micrófonos de Espejo Público. Una amistad que saltó por los aires hace un par de años y que, según fuentes de toda solvencia, puede esconder la resolución de un enigma que tiene en vilo a media España.

Me consta que detrás de #Cantora no se encuentra una única persona, sino dos. Un hombre y una mujer relacionados con el mundo de la pequeña pantalla que habrían engañado, durante años, a famosos nacionales e internacionales. La mujer proviene de una de las grandes sagas de este país, tiene algo más de veinte años y tiene un perfil altamente mitómano. Su familia podría no ser consciente del alcance de lo sucedido, pero que todo haya saltado por los aires puede responder a una venganza. ¡Se va a armar el belén!