¿Hablará por fin Rocío Carrasco?

Las últimas semanas están siendo angustiosas para Rocío Carrasco. La presión que ejercen sobre ella quienes un día formaron parte de su vida está haciendo que la hija de Rocío Jurado valore la posibilidad de romper su silencio. Aunque es una idea que siempre ha descartado, la insistencia por conocer la verdad ha provocado que se ponga sobre la mesa esa posibilidad. Aunque es muy pronto para saber si finalmente se decidirá y cómo y de qué manera podría expresar cómo se siente, sería un golpe de efecto necesario para virar la opinión generalizada.

Quienes la dibujan como digna sucesora de Maquiavelo parten de premisas erróneas. Perfilan un ser gélido, hierático y distante de una mujer cuya realidad es dolorosamente equidistante. He presenciado temblores, sudores y el llanto amargo de una madre sin sus hijos. He leído junto a ella cartas que, entregadas en mano por personas anónimas, narraban situaciones tan dramáticas como la que ella (mal) vive ahora.

Rocío no es feliz porque no puede serlo. Muchos se atreven a decir que no quiere recuperar a sus hijos pero obvian todas aquellas acciones que ha realizado hasta la fecha para acercar posturas y provocar la reconciliación familiar que tanto anhela. 20Minutos ha podido confirmar, mediante documentación oficial, que Rocío Flores se negó de forma categórica, por ejemplo, a acudir a un programa de mediación junto a su madre después del grave incidente familiar por el que fue condenada por el tribunal de menores. Según consta en los escritos, la joven y su padre, Antonio David, justificaron su negativa al considerarla "una aberración" y descartaron completamente la ayuda profesional, necesaria en un caso de tal envergadura, para salvar una relación que ya nunca pudo rehacerse.

También se ocultan datos clave recogidos en informes oficiales realizados a instancia del juzgado y que refieren que la joven buscaba la aprobación del entorno familiar del padre "utilizando la mentira contra su madre". Conclusiones objetivas, sin adornos, que ponen de manifiesto aquello de que los buenos no son tan buenos ni los malos lo son tanto.