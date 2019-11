La Cabina cierra su última jornada de proyecciones con un concierto de Amatria y Wisemen Project

La jornada contará con el director Dennis Stormer, que presentará sus dos títulos 'Light Inside' y 'Looking at the Others', ha señalado la organización en un comunicado.

Abrirá la jornada en la sección oficial (en la Filmoteca) 'Mani Rosse', del italiano Francesco Filippi, a las 18.00 horas. La cinta es una historia hecha en dibujo sobre papel animado y en stop-motion sobre un chico joven solitario y sobreprotegido, que debe salvar la vida de una extraña chica de la que se ha enamorado.

Tras ello, a las 19.30, Dennis Stormer presentará 'Light inside', que gira en torno a la vida de Moa. "¿Qué tipo de chica entra a robar a tu apartamento y se queda a vivir contigo desde entonces? ¿Por qué, de repente, se marcha otra vez? Te dijo una vez que nunca ha tenido miedo. Que vaga de un sitio a otro porque busca el miedo y las emociones. Nunca sabes cuándo dice la verdad", explica la sinopsis.

Minutos antes, el director alemán presentará su filme 'Looking at the Others', de la sección Amalgama, en el que explora "la mirada como la definición de otredad, y los turistas como la definición máxima de orientalización".

Posteriormente, a las 19.30 horas, se proyectará la japonesa 'Wife, Girl, Mother', de Alain Della Negra y Kaori Kinoshita, que explora "historias de amor unilaterales entre humanos y no-humanos", al tiempo que dibuja una "imagen del futuro de Japón".