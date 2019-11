Nace L'Observatori del valencià, un "espejo" en el que mirarse los valencianos para conocer el estado de la lengua

Así lo han manifestado este martes la lingüista y coordinadora del Laboratori d'Identitat i Cultura de la Fundació Nexe, Susanna Pardines, y el profesor de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València (UV) e impulsor de L'Observatori, Francesc J.Hernández.

Pardines ha explicado que la idea que da origen a esta iniciativa, que se puede consultar en observatoridelvalencia.com, no era "hacer una foto fija" del estado de la lengua, sino "crear un proyecto participativo y dinámico". "No es un final, es un proyecto de futuro", ha subrayado la lingüista, que ha destacado que en la elaboración de este proyecto han participado profesores de la mayoría de las universidades valencianas y de otras que comparten ámbito lingüístico, así como de distintos campos, como la sociología, la filología, el derecho, etc.

Por su parte, Hernández ha indicado que L'Observatori del valencià trata de "ofrecer a la ciudadanía valenciana datos sobre su lengua". "Es un espejo para colocarlo delante de los valencianos y saber cómo está nuestra lengua y solo en cuatro clicks", ha expresado.

La web, que se puede consultar desde distintos dispositivos, cuenta con multitud de tablas y gráficos que ilustran la información que se reparte en cuatro apartados: competencias lingüísticas, uso social, derechos lingüísticos y análisis de los presupuestos de la Generalitat. Para ello, los creadores han empleado 6.436 datos, de los que 1.490 son cálculos propios, así como 263 tablas, 265 gráficos, 37 normativas legales y 122 enlaces a elementos relacionados con la lengua.

El apartado de Competencias lingüísticas mide estas habilidades desde el análisis de variables como divisiones geográficas, por edad y sexo, por nivel de estudios, o por clase social, entre otras. La misma mecánica sigue el punto de uso social, que muestra cuánto se habla valenciano en casa o con amigos.

En cuanto a los derechos lingüísticos, recoge toda la legislación relacionada con el valenciano, mientras que el análisis de las cuentas anuales de la Generalitat estudia los recursos dedicados a la protección, promoción y gestión del multilingüismo y los destinados a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Finalmente, la web ofrece un espacio dedicado a fuentes de información, con enlaces institucionales a la Generalitat, de centros y departamentos de las universidades relacionados con la lengua, fondos de estadísticas, encuestas, un listado de tesis doctorales que versan sobre el estado del valenciano y colecciones de libros.

"MUCHA HETEROGENEIDAD"

El impulsor de L'Observatori ha sostenido que "la población valenciana está muy preocupada por el estado de su lengua" y por ello se han decidido a emprender este proyecto que anima a la participación ciudadana para continuar su desarrollo.

Por otro lado, a la vista de los datos incluidos en esta herramienta, Hernández ha argumentado que existe "mucha heterogeneidad" en cuanto al uso del valenciano en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Igualmente, ha puesto de relieve que las competencias escritas obtienen registros de mejor rendimiento que las orales y ha atribuido esto al hecho de que "en la escuela se está haciendo un buen trabajo", aunque ha lamentado que "no llega a donde debería".

En este sentido, ha apuntado que "no se ha conseguido que los alumnos salgan de sus estudios con plenas competencias en valenciano y en castellano", aunque ha celebrado que, pese a ello, "los jóvenes empiezan a tener más capacidad en la expresión oral que los mayores".