Foro pide que no se use la declaración institucional sobre el 25N como "arma política" cuando "nunca hubo problema"

Pumares, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que la Junta General viene aprobando declaraciones institucionales por el 25N desde el año 2000, por lo que no se entendería que no fuera posible la unanimidad este año. "Me parecería muy grave que se usara esta lacra como arma de confrontación política", sostiene.

El diputado de Foro ha incidido en la necesidad de abordar el texto de la declaración institucional que, por el momento desconoce, para alcanzar la unanimidad necesaria para unificar la voz del parlamento asturiano contra "el drama" de la violencia de género en la sesión plenaria de este próximo miércoles.

En ese sentido, considera "precipitadas" las propuestas alternativas planteadas por Podemos e IU para dar voz a la Cámara autonómica en caso de no alcanzarse la unanimidad requerida para una declaración institucional, ante la sospecha del rechazo de Vox.

Podemos apuntaba la posibilidad de suprimir el requisito de unanimidad para sacar adelante una declaración institucional del 25N, mientras que desde IU advierten de que eso implicaría una reforma del Reglamento de la Cámara y abriría un escenario incierto para abordar futuras declaraciones institucionales de diversa índole.

Así, desde IU plantean elaborar una declaración democrática contra la violencia de género si no se alcanza la unanimidad requerida para una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

Para Foro, es pronto para posicionarse sobre esa posibilidad, a la espera de ver si el sentido común permite en las próximas horas aprobar una declaración institucional como se viene haciendo "todos los años".