Consultar el horóscopo de hoy: lunes 25 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 25 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes vacilar por una decisión que has tomado porque te vas a alegrar bastante de haberlo hecho. Es cierto que ha podido ser algo duro, pero de ahora en adelante tu rumbo vital va a cambiar. Sentirás una inmensa liberación interior.

Estarás de muy buen talante porque te dan una información muy valiosa para cierto asunto que te traes entre manos. Cuanto más la agradezcas, mejor, porque esa persona ha puesto su confianza en ti y no debes defraudarla en lo más mínimo.

Se acumulan algunas circunstancias inesperadas, pero eso no debe de hacerte perder la perspectiva de las cosas, sobre todo en el entorno del trabajo o de las relaciones sociales que se desenvuelven en él. Actúa según tu criterio, pero con cautela.

No puedes soportar a alguien que es demasiado rudo o dice las cosas con agresividad. Recuerda: no tienes porqué soportar eso que tanto molesta. Díselo claramente y si no te hace caso, aléjate de esa persona que no te aporta más que desagrado.

Un poco de astucia no te viene nada mal hoy porque hay algunas personas que intentan convencerte de algo y no debes pecar de ingenuidad en ningún momento. Abre bien los oídos y la mente, pon mucha atención en todo lo que suceda hoy cerca de ti.

Quizá no esté a la altura de tus expectativas una oferta de trabajo o un cambio en el que tienes, pero no te queda otro remedio que aceptarlo. Lo más inteligente es que le veas la parte más positiva que tiene. Descubrirás que tiene ventajas que no habías previsto.

Puede que tu vida afectiva de un giro de 180 grados sin que te lo esperes lo más mínimo. No te opongas a nada, deja fluir todo a tu alrededor y observa lo que sucede. Va a ser una nueva oportunidad en tu vida y debes abrir tu corazón y tu mente.

Potencia hoy todo lo que esté relacionado con el intelecto, con las ideas, con los libros o la cultura. No importa el medio por el que llegues a eso, si es tradicional o con la tecnología. Será muy importante para tu presente porque te aportará sabiduría.

Querer ser perfecto no conduce nada más que a una exigencia que te lleva a pasarlo mal y realmente no es necesario. Cuanto antes dejes de compararte con los demás, más feliz puedes ser. Intenta rebajar esa tensión interior, no te obsesiones.

Hay muchas cosas que desconoces de una persona o de una situación familiar y es hora de que las descubras, por mucho que te cueste trabajo y no te apetezca nada hacerlo. Pero piensa que es tu obligación saber lo que está pasando porque es grave.

Si has tenido un revés profesional, deberás averiguar lo que no has hecho correctamente. Analízalo con la mayor objetividad posible y si no lo consigues, pide ayuda. La mirada de otras personas es fundamental. No te encierres en ti mismo.

No tendrás ningún pudor en pedir un favor importante a un amigo que ya te ha apoyado en otras ocasiones. Pero es cierto que el “no” ya le tienes y ahora lo intentas de nuevo. Ten cuidado en medir la petición y que no sea excesiva, simplemente adecuada.

