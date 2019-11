Love the 90's vuelve en mayo a València con "el mayor concierto dance de la historia"

El cartel de la edición 'One more dance' contará tanto con nuevas incorporaciones como con varios de los solistas y grupos más 'top' de otros años de esta cita imprescindible para los amantes de la música de baile, avanza la promotora en un comunicado.

Entre las primeras confirmaciones destaca uno de los más admirados y esperados por los fanáticos del 'dance': Dj Sash!, artífice de varios 'números uno' de la música de baile en la década de los noventa como 'Ecuador', 'Mysterious times' y otros hits.

También se apuntan por primera vez Absolom ('Secret'), Jerry Daley ('Gold'), Kym Mazelle ('Searching for the goldeneye', 'Young hearts run free'), Wintermute ('Hands of fate'), Ramirez ('El gallinero') y Dj Sylvan ('Guitar spell').

Completan el cartel del al Love the 90's 2020 Snap!, Jenny from Ace of Base, Technotronic, Alexia, OBK, Ice MC, Alice DJ, Rozalla, Nathalie from The Soundlovers y 2 Fabiola.

Entre los nacionales volverán al festival Rebeca, Paco Pil, Chimo Bayo, Ku Minerva, Sensity World, Double Vision, Spanic, New Limit, Marian Dacal, Kriss, Viceversa, Jumper Brothers y Fernandisco. 'PRE-PARTY' CON PAELLA Y CHIMO BAYO

Como calentamiento del concierto, Love the 90's albergará desde la una de la tarde una 'pre-party' con paella y dj's para 5.000 personas, con un padrino "de auténtico lujo" como el valenciano Chimo Bayo.

Tampoco faltará uno de los elementos clave de anteriores ediciones: el espectacular escenario creado por Pixelmap Studios, responsable de los 'stages' de Love the 90's, Love the Tuenti's, Dreambeach, A Summer Story y muchos otros festivales 'dance' en España.

En esta ocasión estará inspirado en los videojuegos clásicos de los años noventa, junto a un gran despliegue de efectos de luz y sonido, coreografías, dj's y otros elementos para un "show inolvidable".

Las entradas salen a la venta el próximo jueves, 28 de noviembre, a las diez de la mañana en la página web '