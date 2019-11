Rita Ora, The Libertines, Khalid, Vampire Weekend y Foals, entre las primeras confirmaciones de 2020

La próxima edición del certamen, la número 26 y la primera gestionada por The Music Republic, realiza "una apuesta de carácter nacional e internacional, reforzando su voluntad de acoger a un público inquieto por las diversas culturas musicales", informa la organización en un comunicado, que afirma que "de la escucha activa de sus seguidores y del trabajo exhaustivo de su equipo de programación ve la luz un primer y potentísimo avance".

Las primeras confirmaciones del cartel -"al que todavía le quedan muchas sorpresas por desvelar", precisan- "consolida la fuerte apuesta de carácter nacional e internacional del FIB, reforzando su voluntad de acoger a un público inquieto por las diversas culturas musicales".

Artistas consagrados de dimensión mundial (Khalid, Vampire Weekend, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora, Martin Garrix, Crystal Fighters, The Libertines, Don Diablo, Foals, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives o Digitalism), los grupos nacionales más relevantes del momento (Manel, León Benavente, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Los Planetas + Niño de Elche presentan Fuerza Nueva, Sidonie o Viva Suecia) y propuestas emergentes (Cariño o Meduza) figuran en "un amplio abanico estilístico".

El festival ha avanazdo también parte del cartel por días. Así, el jueves 16 de julio estarán sobre el escenario Khalid, Armin Van Buuren, The Kooks, Basement Jaxx dj set, Manel y León Benavente.

Al día siguiente será el turno de Vampire Weekend, Martin Garrix, Rita Ora, Crystal Fighters, Lil Pump, Example, Circa Waves, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro y Hinds.

La lista para el sábado 18 de julio es la siguiente: The Libertines, Don Diablo, Fuerza Nueva (Los Planetas + Niño de Elche), Meduza, Fuel Fandango y Elyella. Finalmente, Foals, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives, Digitalism Live, Sidonie, Viva Suecia y Cariñocomponen el menú de domingo.

En el mismo recinto de años anteriores, el festival afronta en su horizonte una "resignificación para abrir los brazos al público español sin abandonar su vocación turística e internacional".

Los abonos saldrán a la venta desde 49 euros + gastos el 28 de noviembre a las 18.00 horas a través de la web oficial