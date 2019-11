El fotoperiodista Javier Rosendo expone su perspectiva de las inundaciones en la cuenca del Saja

Esta localidad de la ribera del Saja fue una de las más afectadas por las inundaciones derivadas del temporal que azotó Cantabria entre el 22 y el 24 de enero de 2019. Las intensas lluvias y el desnieve provocaron el desbordamiento de los ríos y hasta 171 argayos.

Cientos de vecinos fueron evacuados de sus casas inundadas y varios pueblos quedaron incomunicados y sin suministro de luz y de agua, según recuerda en un comunicado el 112, cuyas intervenciones y rescates en aquellos días aparecen en varias imágenes de la muestra.

Javier Rosendo, vecino de Cabezón de la Sal, recogió esos días decenas de testimonios gráficos de la catástrofe en la comarca del Saja, que quedó prácticamente incomunicada por un alud de tierra y barro que cortó la carretera general a la altura de Ruente. Las inundaciones y los argayos provocaron el caos en los municipios de toda la cuenca, desde Los Tojos hasta Reocín.

Diez meses después de estos sucesos, el fotoperiodista de El Diario Montañés ha decidido exponer una selección de su trabajo durante el temporal "para mostrar la realidad de estos desastres, que afectan a tanta gente, y para dar las gracias a todos esos vecinos que, en medio de la desgracia, nos abren la puerta de sus casas para que podamos documentar las consecuencias", explica Rosendo.

"A menudo los fotoperiodistas somos mensajeros de los que no tienen voz, y en este caso creo que no escuchamos al medio ambiente como deberíamos. El cambio climático y la gestión de nuestros recursos naturales son cuestiones que debemos tener siempre presentes, no sólo cuando ocurre una desgracia", añade.

Este domingo, 24 de noviembre, el Ayuntamiento de Mazcuerras levantará una carpa junto a la iglesia de Virgen de la Peña, a escasos metros del puente sobre el Saja, para presentar la exposición, que desde el día siguiente y hasta fin de año estará abierta al público en el Centro Cultural de Villanueva de la Peña (carretera CA-812).

Los ayuntamientos de Mazcuerras, Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Los Tojos, Ruente, Alfoz de Lloredo y Reocín han convocado una concentración vecinal el domingo, 24 de noviembre, a las 12.00 horas, junto a la carpa que acogerá la presentación de la exposición. Su objetivo es "reivindicar soluciones a las inundaciones", para lo cual han pedido a todos los asistentes que acudan con paraguas y botas.