Fiscalia reclama l'acta del veredicte retornat sobre el cas Sala per a estudiar un possible recurs al TSJCV

Eixa primera acta es va elevar 48 hores abans que el diumenge 10 de novembre es llegira la definitiva que exculpava el gendre de l'assassinat de la seua sogra, ocorregut al desembre del 2016 en el concessionari de cotxes que en eixe moment López regentava.

La Fiscalia té fins al primer dilluns de desembre per a elevar el recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). No obstant açò, fonts consultades han precisat que seria necessari tindre accés a eixa primera acta ja que, sense ella, l'alt tribunal no podrà determinar, com va exposar la magistrada, que no estava adequadament motivada i que per tant es retornava perquè s'esmenara.

A més, han considerat que "no és suficient", per a sustentar el seu recurs, amb la gravació de l'acte del divendres 8 en el qual la magistrada, davant les parts, feia acte de devolució del primer veredicte perquè no s'abordava el fons.

D'eixa manera, si el TSJCV assumira el recurs per infracció de formar es podria decretar la nul·litat de la sentència i s'obligaria a la repetició del juí, han explicat les mateixes fonts, que concreten que és la primera vegada de la qual es té constància de l'existència d'una devolució de veredicte en l'Audiència d'Alacant.

La magistrada del Tribunal del Jurat, en una sentència comunicada aquest dilluns, va absoldre Miguel López dels delictes d'assassinat i de tinença il·lícita d'armes, en aplicació del veredicte de no culpabilitat dictat pel Jurado. Així, en la sentència s'apunta a una persona "desconeguda" com a autora del crim.