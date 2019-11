El Parlament rechaza las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos

El voto en contra a las enmiendas a la totalidad ha sido de los grupos parlamentarios del PSIB, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, los partidos del Govern, y Gent per Formentera. Los votos a favor han sido de los grupos de la oposición (PP, El PI, Vox y Cs). MÉS per Menorca se ha abstenido en la votación. Así, las enmiendas han registrado 23 votos a favor, 29 en contra y dos abstenciones.

Tras la votación de las enmiendas, también se ha votado la cantidad global de las cuentas. Esta votación se ha saldado con 30 votos a favor y 25 votos en contra. Aquí MÉS per Menorca ha votado a favor junto al resto de grupos que apoya al Govern.

El presupuesto para 2020 es de 5.893 millones de euros, 435,4 millones más que el presupuesto de 2019, un 8% más; aunque parte de este incremento se debe a lo destinado al pago de deuda, 1.509,3 millones, por emisiones de deuda de legislaturas anteriores.

En su defensa de las cuentas, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha dicho, además, que las cuentas aumentan hasta los 3.091,4 millones de euros para políticas sociales, lo que supone, tener para el año que viene "el gasto social más alto de la historia", distribuido en los departamentos de "Salud, Educación, Servicios Sociales, Empleos y Vivienda".

Por su lado, los grupos de la oposición han criticado de manera general que los presupuestos tienen unos ingresos hinchados; supondrán que se realicen recortes, implican una carga fiscal elevada y tienen una previsión de crecimiento económico muy optimista.

Tras esto, el trámite parlamentario de los presupuestos continúa. El plazo de presentación de enmiendas parciales acaba el 25 de noviembre o el 28, si alguien pide ampliación y, finalmente, en la semana del 17 al 19 de diciembre se celebrarán las sesiones del pleno para debatir y votar los presupuestos.