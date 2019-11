El último pleno ordinario de Les Corts aprobará una declaración de emergencia feminista con el apoyo de todos menos Vox

La proposición no de ley surge después de que Unides Podem impulsara una declaración institucional sobre emergencia feminista, a instancias de la Plataforma Feminista de Alicante, que no logró salir adelante al no conseguir la firma de Vox. Ahora, ese mismo texto se ha presentado vía proposición no de ley que ha sido firmada nuevamente por todos los grupos menos el que lidera Santiago Abascal.

En ella se pone de manifiesto el compromiso de Les Corts con la lucha feminista, se acuerda la declaración de emergencia feminista en todo el territorio valenciano, se insta a mantener la unidad institucional entre todos los grupos para continuar la lucha contra la violencia machista, y se pide al Consell que siga trabajando en la implementación del Pacto valenciano contra la violencia de género y machista, y garantizar los recursos necesarios para desarrollar sus medidas.

José María Llanos (Vox) ha explicado que votarán en contra porque "la única emergencia que hay en la Comunidad Valenciana y en España es la emergencia social" y no creen que esta iniciativa "haga falta" en España desde la Constitución de 1978. "Donde se incumpla la igualdad entre todos los ciudadanos habrá que aplicar la ley en su integridad", ha dicho, y "otras políticas que defienden estas proposiciones, sin embargo, favorecen con sus modificaciones legislativas que los agresores sexuales, por ejemplo, estén en la calle de vuelta a los dos días".

Ha incidido en que Vox "defenderá siempre a las víctimas frente a los culpables" y dentro de lo que consideran la "igualdad de todos los ciudadanos, sean del sexo que sean", proponen el endurecimiento de las penas sobre todo para los delitos contra la integridad sexual. Respecto a si defienden la pena capital, ha señalado que ellos hablan de la prisión permanente y personalmente no está de acuerdo con la pena de muerte.

Llanos ha incidido en que "diga lo que diga" ese texto presentado ellos no consideran que haya una emergencia feminista y ha subrayado que esta cuestión no tiene "nada que ver con las víctimas de la violencia, sean hombres o mujeres". "No es el sexo lo que nos define como víctimas o culpables", ha zanjado.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, no ha querido valorar la posición de otros grupos y ha subrayado que aunque esta "era una de esas trampas si no la firmas" ellos la suscriben porque "hay un problema que atajar y defiende la igualdad de hombres y mujeres.

Ha pedido, en todo caso, que este sea un debate "sereno, no de confrontación de unos y otros" porque, ha insistido, "ningún partido, especialmente de la izquierda" les puede dar lecciones. Además, ha apuntado que "hay otras emergencias" en la Comunitat como la sanitaria, la educativa o la económica. Para Bonig, esta inicita

Desde Ciudadanos (Cs), Ruth Merino ha señalado que defenderán siempre los derechos de las mujeres y la igualdad, porque es un tema que "lamentablemente sigue de actualidad" y Les Corts deben afrontarlo. No ha querido entrar a valorar la posición de Vox al considerar que es algo que deben explicar ellos: "Sus razones tendrán".

La diputada de Podemos Cristina Cabedo ha subrayado que las cifras de mujeres asesinadas en lo que va de año como consecuencia de la violencia machista hace que "cualquiera con sentido común" firme la iniciativa, pero ha apuntado que no le sorprende la respuesta de Vox, que ya se negó a firmar la declaración. Sí le sorprende, ha agregado, que PP y Cs no hayan "ayudado" a la hora de convencer a esa formación para que se sumara en lugar de quedarse "sentados en el escaño".

"Ellos firman, su compromiso y lealtad está", ha admitido, pero dentro de esa lealtad "se puede hacer más o menos" y podían haber "trabajado un poco más para conseguir la unanimidad".

Desde Compromís, su portavoz adjunta Aitana Mas ha valorado que esta iniciativa vaya a salir "casi por unanimidad" y no se le dé un trato partidista. Ha valorado que la mayoría de grupos estén de acuerdo en que existe esa emergencia feminista y se sitúen "al lado de la democracia" y de la pedagogía".

Preguntada sobre las palabras de Cabedo aludiendo a PP y Cs, ha apuntado que "cada partido es autónomo" y "el responsable de su opinión es el propio partido" por lo que no está de acuerdo en responsabilizar a otros.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha apuntado que dentro de tres años y medio "la democracia valenciana arrastrará más a Vox que Vox a la democracia valenciana". A su juicio es "impresentable su posición política" respecto a la violencia de género y les ha recomendado que vean 'La maté porque era mía'.

"Compararla con otros agravios es estar fuera de la realidad y la extrema derecha lo está, habrá que explicarle a la gente que no tienen razón", ha concluido.

NARANJAS, JUEGO, AYUDAS O DEPENDENCIA

En el pleno, que varios grupos ya han avanzado será "denso", se debatirán otras iniciativas relacionadas con la campaña de la naranja valenciana (Cs), el control a las casas de apuestas (Vox), las ayudas a entidades que defienden el separatismo (PP), la cuestión digital (PSPV) o la financiación estatal de la dependencia (Compromís).

Sobre esta última cuestión, la coalición defenderá que el Estado aporte el 50% de la financiación a la dependencia, tal y como señala la ley, mientras que Unides Podem abordará el 'dumping fiscal' entre autonomías y pedirá que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cree una comisión permanente para abordarlo.

También habrá preguntas a los consellers sobre educación inclusiva, memoria histórica, Avalem Joves, Ford, y se procederá a la elección del Síndic de Greuges, a la renovación de un miembro del Consell Valencià de Cultura y del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).