Brays Efe desvela en 'La resistencia' la cantidad exacta de dinero que tiene en el banco

Brays Efe acudió aLa resistenciade David Broncano para promocionar Las cosas extraordinarias, su nueva obra en el Teatro Lara de Madrid.

El actor de Paquita Salas hizo gala de su naturalidad y sinceridad y contestó a todo lo que le cuestionó David Broncano. Y, por supuesto, respondió a la ya inevitable pregunta sobre el dinero que tiene en la cuenta corriente.

Además, lo hizo con todo tipo de detalles, tantos que hasta develó la cantidad exacta. "He hecho una captura de pantalla a mi cuenta. Tengo ahora mismo en mi cuenta 128.856,43 euros", confesaba el intérprete.

Tras esto, Efe hizo un inciso. "He de decir que es la mayor cantidad de dinero que he tenido en mi vida. Segundo, he pagado a Hacienda una cantidad que nunca había tenido y que hace un año y medio, estaba en números rojos", dijo.

También desveló de qué compañaría telefónica era, en este caso, Vodafone.

En cuanto a la otra pregunta típica del programa, la de las relaciones sexuales, Efe aseguró: "Es complicado saber cuántas al mes, porque hay muchas formas de follar, y muchas personas que pueden estar a la vez. Lo he estado pensando, y ha sido como una vez cada tres días en el último mes", desveló.