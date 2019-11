El jurat va declarar López no culpable del crim de la CAM en no haver-hi prova de càrrec ni indirecta ni circumstancial

López va ser declarat no culpable dels delictes d'assassinat i tinença il·lícita d'armes pels quals havia sigut jutjat, en entendre el tribunal popular que ho va jutjar que no era l'autor dels tirs que van acabar el 9 de desembre de l'any 2016 a Alacant amb la vida de la seua sogra, tirs que va realitzar una persona desconeguda, i que no existeix prova de càrrec contra l'acusat "ni tan sols indirecta o circumstancial dels delictes pels quals ha sigut objecte d'acusació".

Segons la sentència, el Jurat en el seu veredicte no va considerar provat que l'acusat fora l'autor dels dos tirs que "a molt curta distància" van acabar amb la seua sogra i consideren, per contra, que eixos tirs van ser realitzats per una "persona desconeguda" sobre les 18.55 hores del 9 de desembre del 2016, provocant la mort de la víctima a les 19.05 hores.

A més, incideix el jurat en què no ha quedat provat que López es llavara les mans o es canviara de roba amb anterioritat a la prova de la parafina, que detecta la pólvora, per a fonamentar que no va ser l'autor dels tirs. Així mateix, sostenen que que la falta d'empremtes en el vehicle i de restes d'ADN de López constitueixen elements exculpatoris.

En els fets provats s'assenyala que López va donar les claus del cotxe a la seua sogra, que va xarrar amb alguns empleats i va acomiadar un client; que una càmera de vídeo va gravar l'acusat eixir de Novocar a les 18.38 hores i que els tirs els va efectuar una "persona desconeguda" a les 18.55 hores. A més, assenyala que María del Carmen va eixir del seu cotxe i va ser trobada per un empleat, morint a les 19.05 hores.

La sentència, notificada aquest dilluns a les parts, pot ser recorreguda en apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).