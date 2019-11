Estañ deja la Secretaría General de Podem para que otro equipo lidere la nueva etapa tras el ciclo electoral

Así lo ha indicado en mensajes publicados en sus cuentas en Twitter y Facebook, en los que concluye: "Nos seguimos encontrando, para lo que viene necesitaremos toda la inteligencia, el entusiasmo y la fuerza. Un abrazo a todas y todos".

Podem convocó el pasado julio la Asamblea Ciudadana Autonómica con el objetivo de "reactualizar la estrategia del partido a escala valenciana, así como sus órganos, en un nuevo momento político" con la formación morada en el gobierno de la Comunitat Valenciana, según señala Estañ en el mensaje, en el que añade que la repetición electoral de las generales hizo postergar ese órgano.

En este momento, el que ha sido secretario general de Podem señala que hay una "oportunidad clave" para el país "con la esperanza de un gobierno de coalición que comience a solucionar los problemas que llevamos arrastrando décadas y nos prepare para los retos del futuro". En este punto, ve "fundamental" que ese gobierno "esté empujado por los territorios y las experiencias de gobierno positivas".

En su caso, recuerda que ya hizo pública su intención de no presentarse a la reelección en la asamblea, tras dos años y medio como secretario general que considera que han sido "muy intensos" y en los que "pese a las dificultades y a los errores, creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido", recalca.

"Lo digo con humildad, pero también con la convicción de que nuestro papel es clave en la construcción de una Comunitat Valenciana que deje atrás los errores del pasado y sea un modelo de futuro, también para España", apunta Estañ.

"SUPERAR LIMITACIONES Y CONTRADICCIONES"

A su juicio, este proceso "va a necesitar (está necesitando) de mucho trabajo y, fundamentalmente, de aprender a superar las limitaciones y contradicciones que ya nos estamos encontrando".En esta línea sostiene que, una vez finalizado el ciclo electoral, "es importante que, un equipo distinto, con energías renovadas, lidere esta nueva etapa".

"Las personas que ocupamos cargos públicos e internos en Podem somos conscientes de que estamos de paso, en mi caso, no he venido a 'estar' en política sino a ser útil por cambiar lo que me rodea", indica y agrega que tras cerca de cinco años en los que ha vivido una "experiencia inolvidable e intensa", ha llegado el momento de "dejar la primera línea y retomar otros proyectos en mi vida, dando paso a otros compañeros y compañeras".

Estañ agradece "de corazón" el apoyo y el cariño he recibido durante estos años y asegura sentirse "muy afortunado" de "poder participar activamente en algo tan grande y haber podido defender y poner en práctica ideas en las que creo". "Nos seguiremos encontrando para seguir trabajando en mejorar la vida de todos y todas", concluye.