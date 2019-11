Consultar el horóscopo de hoy: lunes 18 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 18 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu intuición estará hoy muy por encima de lo habitual y eso te va a llevar a saber moverte muy bien en una determinada dirección en las relaciones sociales. Sabrás a qué puerta tienes que llamar con resultados muy alentadores. Alguien empatiza mucho contigo.

Mirada muy observadora hoy que te va a proporcionar información valiosa en un tema en el que alguien puede intentar convencerte de algo que no es enteramente cierto. Te darás cuenta rápidamente porque tu mente estará muy ágil, despierta y a pleno rendimiento.

Frena a una persona que quiere llevarte a su terreno en lo laboral y quizá descargar una responsabilidad sobre ti que no te corresponde. No permitas que se salga con la suya, pues después será más difícil frenarla. Acota tu campo de acción y tu responsabilidad.

Si tienes hijos, hoy va a ser un día en el que recibirás muchas satisfacciones de ellos y eso te hará muy feliz. Comparte esa felicidad con más personas de la familia y te sentirás especialmente querido. Todas las palabras y los hechos evidencian el amor.

Tienes una relación que puede volverse algo inestable o traerte problemas porque no manejas todas las claves, así que ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Empieza a pensar cómo lo harás, pero te conviene ir con calma, pero con toda tu verdad.

Estás dándole vueltas a cambiar tu imagen porque ya no te sientes a gusto con lo que ves en el espejo. Es una buena idea, pero antes de nada, evalúa realmente cómo te sientes en tu interior y haz varias pruebas. Quizá no aciertes a la primera, pero eso no importa.

Aunque acabe de comenzar la semana, empezarás a pensar en organizar una cena o una fiesta para el fin de semana y eso te va a llevar cierto tiempo porque querrás lucirte en la cocina o ser muy original. Buscarás información y te divertirás con ello.

Una persona joven, probablemente una mujer, te va a dar un consejo que te conviene seguir ya que se trata de una nueva perspectiva para ti y eso acabará con ciertos prejuicios que sin duda tienes con un tema que crees es algo poco usual o poco convencional.

Sientes que a veces tienes demasiadas ataduras con la pareja y que te falta independencia o que tienes que dar muchas explicaciones y eso no te gusta. Debes plantearte lo que deseas de verdad. Quizá no es la persona idónea para estar contigo o tu no estás en su onda.

Si te planteas ampliar conocimientos, la tecnología te puede ayudar mucho. Mira a ver cursos on line gratis o cualquier otro tipo de aprendizaje que puedas hacer a distancia. Eso te saldrá muy bien porque vas a poder organizarte muy a tu gusto y necesidades.

No debes construirte un personaje sino ser tu, y eso es algo que hoy te pueden decir, ya que últimamente has tomado un camino un tanto extraño, que no te puede traer muchos beneficios personales. Ojo con las decisiones que estás tomando.

El miedo no es una opción ante un trabajo nuevo que vas a empezar o una prueba que supone estar ante el público. Lo puedes controlar perfectamente si crees en ti y tienes claro lo que debes hacer. Olvídate de lo que piensen los demás y hazlo para disfrutar tu.

