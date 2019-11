Jorge Fernández: "Hay presentadores que no miran su audiencia y no lo entiendo, porque vivimos de eso"

Lleva 13 años emitiéndose de lunes a viernes. Con ese ritmo cualquier programa podría desgastarse, pero La ruleta de la suerte, lejos de eso, ha cerrado su última temporada como la más vista de su historia con un 16% de cuota y una media de 1,5 millones de espectadores. El pasado 24 de abril hizo su emisión más vista, con 1.840.000 espectadores. El formato de Antena 3 cumple 24 meses de liderazgo ininterrumpido en las mañanas de la cadena. Hablamos con Jorge Fernández, su presentador sobre los porqués de La ruleta de la suerte.

¿A qué atribuye este buen momento? Es un fenómeno como paranormal que yo tampoco sé a qué atribuirlo (risas). Imagino que es un compendio de muchas cosas.

¿Mira las audiencias? Todos los días, religiosamente. Si es muy buena, a eso de las ocho y media me la mandan. Si no, lo miro yo mismo en Twitter o en alguna web. Hay presentadores que dicen que no la miran, pero yo no lo entiendo, porque vivimos de eso, es nuestra nota.

¿Cómo fueron los inicios? Nosotros entramos en un momento en el que solamente había magazines, con Inés Ballester en La 1, María Teresa Campos aquí, Ana Rosa Quintana en Telecinco… sólo magazines. Y Antena 3 tuvo la brillante idea, que en aquel momento era alocada, pero se ha demostrado que brillante, de poner un concurso muy característico, muy fácil de jugar en casa y en horario de mañana.

¿Que se pueda "jugar" es clave? Es un programa que se puede seguir sin estar pendiente de él, sin tener que verlo. Puedes estar comiendo en un bar, sin oírme a mí, que para las chorradas que digo tampoco hace falta, (risas) y tú puedes jugar. Estás en casa haciendo las tareas del hogar e igual.

¿Qué es lo que más ha cambiado en estos 13 años? Si vemos un programa del principio a ahora, siendo la esencia la misma, ha cambiado todo. Todo, todo. Empezando por el look del plató, que cuando empezamos como era una prueba nos dieron dos duros y estábamos en una esquinita del plató antiguo de La Campos. Y ahora es un plató muy chulo.

Y la mecánica ha ido cambiando... Hemos ido introduciendo un montón de variantes. Tienes que ir creciendo con el programa, porque la gente demanda cambios. Éste es un formato americano y no nos dejan cambiarlo, pero manteniendo la esencia, cambiamos mucho.

Vaya, ¿son pioneros? Tenemos un montón de pruebas que son nuestras. El formato español innova constantemente. En un año metemos hasta dos o tres actualizaciones.

En lo práctico, ¿qué novedad destaca? El principal cambio que ha habido ha sido la banda. Hace cinco años había pruebas en las que se hablaba de una canción y tenía que ser yo el que la cantara y… no (risas). Había muchas canciones que yo no conocía. Ahora la cantan ellos y la hacen perfecta.

Siempre muestran mucha energía, ¿qué desayuna el público de La ruleta de la suerte? Yo creo que ya se ha generado tal expectativa que son hasta un icono. Incluso en otros programas como en el de Broncano para calentar al público hacen cánticos de La ruleta. Este fin de semana me mandaron un vídeo de un megaconcierto con miles de personas ahí metidas y todo el público cantando "a por el bote, oooeeee". El público sabe que son parte de la historia de la televisión.

¿Se acuerda de haber visto La ruleta de la suerte antes de presentarla usted? Sí, sí. De hecho siempre pensé que como lo había visto era como no lo quería hacer, porque se había quedado viejuno. La última vez que lo vi era con Carlos Lozano. Y once años después lo cogimos nosotros.

Lo ha presentado mucha gente... Recuerdo a Andoñi Ferreño, a Belén Rueda, he visto imágenes de Mayra Gómez Kemp, de Irma Soriano, de Fernando Esteso… Creo que ha sido el programa que más presentadoras y presentadores ha tenido.

¿Fernando Esteso? Sí, lo presentó y una vez dije de coña en una entrevista que él había sido mi referente para presentar La ruleta y salió en el titular (risas). Lo dije de broma.

¿Se acuerda de su primer panel? No, pero me acuerdo de la primera canción, que era del dúo dinámico. Y me acuerdo de la entrada, de cómo empecé a explicar cómo iba el programa. Tenía un pequeño guión, pero luego pensé que era mejor jugar. Y sin guión ni nada me lancé, intentando sacar chispa de cualquier panel.

Es un programa sencillo, pero no… Es que tiene muchas subnormas, muchas, parece una tontería, pero tiene mogollón. Lo hemos ido haciendo grande.

¿Alguna vez es rutinario hacer el programa? Algunas veces sí. Para mi lo fundamental son los concursantes, el casting. Nuestro casting no es presencial y a veces se pueden colar concursantes que no den juego, que les da lo mismo 500 euros que 1.000, que no reaccionan. Y entonces se cae la energía. Ahí se convierte en rutinario. Intento que no sea así, porque para mi cada programa es como si fuera el primero, como una final de fútbol, intento que no se note.

¿Usted es bueno resolviendo paneles? No, qué va. Los normales que estás tranquilo, no me juego pasta… los puedo resolver, pero los de velocidad no puedo, me cuestan un montón.

¿Le preocupa el aspecto físico? Las canas, por ejemplo, no se las tiñe… Sí me preocupa, pero no me veo mal. Si me viera mal me las teñiría. Antes me quitaba un poco lo blanco, pero era un coñazo y además no queda bien, así que decidí no teñirme.

La salud, la imagen... vive pegado a eso, ¿es así? Mi otro apartado además de presentador tiene mucho que ver con la actividad física, deporte, salud… mis intereses van por ahí. Es mi filosofía de vida. Me gusta cuidarme, leer sobre nutrición…

¿Conserva su banda de Mr. España? Igual la tiene mi madre, esas cosas las guarda ella.

¿Y los dos premios Ondas? Sí, los premios sí. Los 21, creo que son, que me han dado los tengo en una repisa detrás del sofá. Que se vean bien (risas).