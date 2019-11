Los vecinos de Ingobernable se dividen: del "estaba deseando que lo cerrasen", a "no hacían daño a nadie ni molestaban"

La Ingobernable ha pasado su primera noche tapiada. A las 3.20 horas de la madrugada del martes al miércoles, más de 130 efectivos de la Policía Municipal intervenían el edificio situado en el número 30 del Paseo del Prado con el fin de desalojar a los okupas que, desde hacía dos años, hacían uso de este inmueble de entidad pública. En su interior no sorprendieron a ninguna persona, por lo que el operativo transcurrió "sin incidentes", informó el Consistorio a primera hora de la mañana.

Lo que sí se encontró fue "un estado lamentable desde el punto de vista de conservacion de higiene y limpieza", declaró el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Tras el operativo, el gobierno municipal inició "los trabajos para reforzar la carpintería exterior del edificio". "Hemos procedido a asegurarlo para que no se vuelvan a producir okupaciones", explicó.

El Ayuntamiento de Madrid celebró que los madrileños hayan "recuperado finalmente un edificio público". Pero la noticia consternó a las 100 organizaciones que participan y gestionan a diario este centro social: "Las ideas de La Ingobernable son indesalojables. Vamos a seguir batallando para que Madrid siga teniendo estos espacios culturales", reivindicaba Álvaro Briales, portavoz del centro. El colectivo aún no ha decidido cuál será su próximo destino, pero bajara varias posibilidades.

Según relata a 20minutos, existe una demanda de espacios en la ciudad para que los movimientos sociales puedan organizarse. "No podemos acceder a los espacios porque los alquileres han subido un 50% en los últimos tres años en Madrid, además de que todo está tutelado y nos tratan como si fuésemos menores de edad. Por eso decidimos recuperar un edificio que se nos quitó a los madrileños", justifica.

Estas palabras no logran convencer al Gobierno municipal. "Lo que hay que desmentir es que cuando estamos hablando de La Ingobernable no estamos hablando de un movimiento social sino facial. Son unos caras que durante dos años han okupado un inmueble público", señaló el alcalde.

En mayo de 2017, el colectivo La Ingobernable llegó al número 39 de la calle Gobernador para transformarlo en lugar de encuentro entre distintas asociaciones y desarrollo de actividades culturales. Hasta ahí han acudido alrededor de 140.000 personas para disfrutar de las 200 actividades mensuales que se celebraban allí, según calculan sus miembros.

Talleres, foros y servicio de bar que eran de interés para algunos madrileños... pero también molestos para otros. "Yo estaba deseando que lo cerrasen. El ambiente que se veía no era nada recomendable. Desde la ventana se veía que estaban todo el día bebiendo y encargaban unas buenas paellas. Los residentes de Alameda 11 se quejaban del ruido que hacían por las noches", cuenta una vecina de 73 años. "Mi enhorabuena por la desokupación. Las actividades sociales que había ahí eran práticamente privadas, no tenían el alcance público que tenía cuando ese edificio era escuela de enfermería, Casa Socorro y sede de tutorías de la Uned", detalla otro vecino que ha estado dentro.

Mientras, Pablo (36 años) asegura que ha intentado entrar y que le miraban mal "por no llevar su mismo look" otra mujer de su edad pone hincapié en la mala higiene: "Vale que hicieran cosas sociales, pero la suciedad que había ahí dentro es horrible", asegura Macarena.

Pero no todos los vecinos opinan igual. Alexis (34) y Sandra (46) defienden la buena fe de las actividades. "Me gustaba La Ingobernable, no hacían daño a nadie ni molestaban", dice el primero, mientras que su compañera le apoya: "Me parece fatal que cierren edificios públicos que no se utilizan y donde se hacen actividades gratis sin molestar". Su lucha podría continuar si los colectivos vuelven a okupar otro edificio.

Manifestación de este miércoles contra el desalojo de La Ingobernable. Jorge París

Unas 300 personas se manifestaron contra el cierre del edificio

Unas 300 personas acudieron a la manifestación convocada ayer por el colectivo a las 19.00 horas. Con carteles y máscaras gritaban "La lucha es el único camino" y "Un desalojo, otra okupación". La manifestación produjo cortes en el Paseo del Prado, pero se desarrolló sin percances.

Cronología: El futuro del inmueble, en el aire

Marzo 2013. La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, cede gratuitamente por 75 años al arquitecto Emilio Ambasz el edificio para la construcción de un museo de arte y arquitectura.

Mayo 2017. No se llega a edificar ningún museo. Integrantes de diferentes colectivos okupan el inmueble tras una protesta contra la corrupción el 6 de mayo. Nace La Ingobernable.

Octubre 2018. El Gobierno de Manuela Carmena aprueba la indemnización de 1,4 millones de euros a Ambasz para la recuperación del bloque.

Noviembre 2019. El alcalde Martínez-Almeida desaloja la Ingobernable como prometió en campaña con la vicealcaldesa, Begoña Villacís.