Will Smith acumula más de 39 millones de seguidores en Instagram; y, la realidad es que se ha ganado cada usuario y cada like. El polifacético actor ha encontrado en la popular red social un buen canal para compartir con todo el mundo su cara menos conocida, la de influencer, y desde entonces no ha dejado de sorprender con sus variopintas publicaciones. Un vídeo de su primera colonoscopia, un inesperado twerk para celebrar que Instagram volvía a funcionar después de una caída mundial o pequeños sketches cómicos con ayuda de sus amigos o familia son solo una prueba de la soltura que Smith tiene en las redes sociales.

Pero, entre broma y broma, el actor acostumbra a compartir vídeos de historias reales que le conmueven por diversos motivos. Así lo ha hecho con el de Carlos Martí, el niño valenciano con parálisis cerebral que, en los últimos pasos de cada carrera, deja atrás su andador para entrar a meta solo, hasta llegar a los brazos de su madre, que le espera al otro lado. Una historia conocida en nuestro país que, sin embargo, no ha tardado en hacerse viral en el resto del mundo gracias al actor, pues ya ha sido reproducida más de cuatro millones de veces y comentada por más de 17.000 personas.

La historia detrás del vídeo

Antes de que Will Smith lograse que este pequeño runner se hiciese famoso, Carlos Martí ya había conseguido llegar a la mayoría de casas de nuestro país. Con tan solo seis años, este joven atleta saltó a la fama después de que se viralizase una imagen suya cruzando la línea de meta sin la ayuda del andador que le permite mantenerse en pie, como consecuencia de la leucomalacia que padece. Un tipo de parálisis cerebral que, sin embargo, no le impide competir cada vez que se celebra una carrera en su pueblo, Chiva, en la Comunidad Valenciana, y repetir el valiente gesto de caminar los últimos metros sin ayuda hasta acabar el los brazos de su madre.

De hecho, su osadía y su pasión por el deporte le han valido el nombramiento de deportista del año de su municipio y, tal y como ha contado alguna vez a los medios, él tiene claro que mientras pueda, va a seguir compitiendo.