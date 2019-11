El Parlament rechaza un cheque escolar propuesto por el PP por "anticuado"

La iniciativa ha sido presentada por la 'popular' Núria Riera que ha lamentado que se rechace la medida, "solo porque viene del Partido Popular", algo que ha calificado de "sectario".

En su argumentación para rechazar la iniciativa, el diputado del PSIB, Enric Casanova, ha explicado que en la actualidad se está empezando a implantar un modelo de reutilización de carácter voluntario que fomenta la "reutilización y la colaboración". Además, ha cuestionado que no se haya cuantificado el coste de la medida.

La diputada de Podemos y vicepresidenta del Parlament, Gloria Santiago, también se ha manifestado en contra de la propuesta y ha mencionado que Thatcher, Pinochet y Esperanza Aguirre también eran partidarios de este tipo cheques escolares. "La educación os importa bien poco", ha señalado.

El diputado de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet' ha dicho que la proposición no de ley (PNL) del PP está "anticuada". "Es de hace más de diez años, como la manera de entender la enseñanza del bloque conservador", ha asegurado.

Desde MÉS per Menorca, la diputada Patrícia Font, ha señalado que la PNL "no es coherente" y que no se tienen que perpetuar "modelos decimonónicos".

Por su lado, la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, y la diputada de El PI, Lina Pons, se han manifestado a favor de la iniciativa y el de Vox, Sergio Rodríguez, ha dicho que aunque está de acuerdo en el fondo ha dicho que "es volver a aceptar el discurso socialdemócrata y en cierta parte hasta el de la lucha de clases".

La propuesta ha sido rechazada con 32 votos en contra y 22 a favor.