Joaquín advierte a su cita en 'First dates': "Si fueras votante de Vox, la cosa sería muy complicada entre nosotros"

La resaca de las pasadas elecciones de este domingo sigue teniendo eco, y First dates no podía ser menos.

En una de las citas de este lunes, la de Julia y Joaquín, el componente político y el religioso jugó un papel decisivo en el resultado de la cena entre ambos.

Carlos Sobera recibió en primer lugar a Julia: "Que guapa, que elegante y que blanquita me vienes", comentó el presentador. "Llevo toda la vida trabajando en el bingo y me encanta porque tengo contacto con la gente y somos como una especie de familia", afirmó la valenciana.

Julia: "Llevo toda la vida trabajando en el bingo y me encanta" #FirstDates11Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/gqqHdJZvis — First dates (@firstdates_tv) November 11, 2019

Su cita fue Joaquín, un catedrático de informática que señaló el origen de su pasión: "Comencé con la informática porque era una cosa muy novedosa en 1983, cuando entré en la universidad, y que tenía muy buenas perspectivas profesionales".

Durante la cena, ambos no dejaron muy claro el interés del uno por el otro. Pero en el momento de los postres, el valenciano comentó: "Te iba a preguntar por dos cuestiones que me preocupan: Ideología política e ideología religiosa".

La valenciana puso cara de no entender nada, pero le contestó que "estoy bastante desengañada de todo el ámbito de la política española, tanto de izquierdas como de derechas. Intuyo, si mi psicología no me falla, que tu ideología es de derechas".

Joaquín negó con la cabeza y la contestó que "si fueras votante de Vox o del PP, la cosa estaría muy complicada entre nosotros". Julia admitió que "pensaba que era de derechas por su forma de vestir, de hablar, su trabajo... del PP por lo menos".

Respecto a la religión, ella señaló que "soy católica, pero no practicante, porque no voy a misa. ¿Tú vas?". Y el catedrático contestó firmemente: "Nunca. No hay cosa que me disguste más que ir a misa", provocando la risa de su compañera.

Al final, mientras que, para sorpresa de Julia, Joaquín quiso una segunda cita con ella, la valenciana no quiso volver a quedar con el catedrático porque "hay cosas en las que no somos muy afines".