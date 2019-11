Manu, en su presentación de 'First dates': "Siempre he querido ser negro"

El santanderino llegó este jueves a First dates montado en sus patines: "Has alcanzado la barra del restaurante sobre ruedas, es una maravilla", reconoció Matías Roure.

"Llevo patinando desde los cuatro años y hago patinaje agresivo, que consiste en ir a rampas o bordillos y saltarlos. Soy roller", explicó Manu.

El estudiante afirmó que "mi chica ideal es una chica negra, me gustan mucho, no sé por qué". Y añadió: "De pequeño quería ser negro y le preguntaba a mi madre que si me daba Cola Cao me volvería de color".

Su cita fue Angie, una joven colombiana afincada en Tomelloso que señaló en su presentación que "me gustaría encontrar una pareja estable, lo que pasa es que el entorno en el que me encuentro no me hace animarme a ello porque comenten muchas infidelidades".

Al ver a su pareja en el programa de Cuatro, Angie reconoció que "si me aseguran que firmando un papel los hijos con Manu me van a ser de mi color y con sus ojos azules, firmo".

Tras finalizar la cena, fueron al privado no pararon de hacerse selfies y, sin esperárselo, Manu le 'robó' un beso a Angie: "Lo siento mucho, que la familia me perdona, pero la tenía que dar un beso", reconoció el santanderino.

Pero cuando se intercambiaron sus cuentas de Instagram, Manu reconoció a una amiga de la colombiana: "¡Qué moza! La conozco", y le preguntó si se había liado con ella, a lo que él respondió que "no quiero hablar de eso. Es una amiga común con la que me enrollé hace mucho tiempo, pero se nos cortó bastante el rollo porque no se lo esperaba".

Al final, Manu si que quiso volver a ver a Angie porque "me lo he pasado súper bien con ella, es muy guapa y creo que me aportará cosas buenas". Por su parte la colombiana también tendría una segunda cita con el santanderino porque "me ha parecido una persona muy agradable y muy tranquilo".