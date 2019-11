'Tierra Rapaz' recurre "a cualquier vía legal" para conseguir que el Ayuntamiento le dote de contenedores de reciclaje

Cabe recordar que fue IU quien presentó en el pasado Pleno una moción para que el Ayuntamiento realice las gestiones oportunas a fin de que se coloquen contenedores de reciclaje en las inmediaciones de 'Tierra Rapaz', empresa que según explicó el concejal Óscar Moreno, asumiría los costes que pudieran derivarse de ello.

El PSOE votó en contra por opinar que no le corresponde actuar para una empresa privada, pero el resto de los grupos votaron a favor, por lo que la moción quedó aprobada. Sin embargo la alcaldesa anunció que no iba a atender esta petición aunque se hubiera aprobado por mayoría.La ley le asiste de modo que la alcaldesa puede no acatar la moción. De hecho, así actuaba también el anterior alcalde, Luis Martínez-Portillo, quien por este mismo motivo fue objeto en abril de una reprobación del PSOE que no encontró apoyo en el resto de la Oposición.

Como quiera que el debate protagonizado por Óscar Moreno y Elisa Garrido "fue subiendo de tono, llegado un momento, el concejal de IU se marchó del salón de plenos diciendo que no iba a consentir esas actitudes de la alcaldesa".

Con posterioridad al pleno, el concejal explicó su enfado reiterando que la actitud "soberbia" de Elisa Garrido y sus ofensivas palabras "llamándonos cínicos y desleales" fueron la "guinda al pastel" en un debate en el que "ella, en lugar de asumir el papel de moderación que corresponde a su cargo, hace que se crispe la sala".

En cuanto a la moción, dice que "sólo pedíamos un escrito o una llamada al Consorcio de Aguas y Residuos, algo que no tiene ningún coste para el Ayuntamiento y que permite la Ordenanza".

Entre otras cosas, la Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos establece que el Ayuntamiento debe "fomentar la iniciativa de los particulares en materia de limpieza pública"; pero en opinión de la dirección del Tierra Rapaz, esta condición no se está dando.En cumplimiento de la normativa vigente, viene depositando todos los residuos en un contenedor pero al no disponer de contenedores de reciclaje, los distintos materiales se vierten juntos en un contenedor de fracción resto.

"Tierra Rapaz" insiste en su disposición a asumir los costes de la retirada de residuos de los contenedores de reciclaje, sin embargo afirma que la instalación de contenedores diferenciados es competencia municipal, de manera que para su instalación sería "suficiente pero necesaria la orden de la alcaldesa".

El asunto se resolvería con una simple llamada de teléfono, pero Elisa Garrido niega al parque su derecho a disponer de contenedores alegando que está situado fuera de la zona urbana y que Tierra Rapaz carece de reconocimiento científico.

Las dos razones esgrimidas por Garrido han sido rebatidas por Tierra Rapaz. Su gerente, Luis Lezana Amo, asegura que trató de entregar en el Pleno un currículum personal y del parque que demuestra su prestigio y "cuya distribución la alcaldesa impidió incluso ordenando que les fuera retirado a quienes lo tenían".

Igualmente, Lezana alega que la ordenanza contempla "la recogida de residuos fuera del espacio urbano en casos especiales" y asegura que incluso el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja "se mostró favorable a ello toda vez que además es compatible con la educación medioambiental del parque".

"Cabe preguntarse qué razones tiene el Ayuntamiento para negarnos los contenedores de reciclaje cuando estamos dispuestos a asumir los costes económicos de su gestión. ¿Qué excusa le queda a la alcaldesa?". De esta manera, Lezana revela el enconamiento del Equipo de Gobierno contra esta instalación de naturaleza y aves rapaces que en la temporada recién terminada ha sido visitada por más de 40.000 personas, según sus propietarios.

A la vista de estos hechos contra la iniciativa privada del parque, Lezana concluye que "no es de extrañar que haya empresas que decidan instalarse en comunidades vecinas".

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

El Pleno ordinario en el que sucedieron los hechos hasta ahora relatados, se celebró el 28 de octubre y comenzó con la toma de posesión de la nueva concejal socialista Raquel Sáenz, en sustitución de Jesús Mª García (presidente del Parlamento regional).

Entre los asuntos de la "parte resolutiva" del orden del día, además del relativo a "Tierra Rapaz" se debatió largamente la prórroga del convenio con la Comunidad Autónoma para el cobro de tributos municipales, servicio que viene haciendo el Gobierno de La Rioja y por el que el Ayuntamiento paga unos 200.000 euros anuales.

A cambio, el Gobierno de La Rioja adelanta a las arcas municipales parte de lo que ha de cobrar, de modo que el Ayuntamiento obtiene liquidez económica.

IU, y Ciudadanos, como en años anteriores, abogaron por realizar esta gestión de forma autónoma. El PP, que cuando gobernaba apoyó el convenio, esta vez se abstuvo. En cambio el PSOE, que se abstuvo el año pasado, pide ahora a los grupos que apoyen la renovación mientras estudia la forma de que el Ayuntamiento cobre sus propios tributos. Tras un tenso debate en el que los grupos se quejaron de que no habían sido debidamente informados, la alcaldesa decidió retirarlo del orden del día y el asunto ha quedado pendiente.

En la parte de control, estas fueron las mociones:

- Moción de IU para poner bolardos en la calle El Sol y calles del Casco Antiguo que impida a los coches subirse a la acera: aprobada con los votos de toda la oposición y diez votos de abstención del PSOE.

- Moción de Vox para que se haga un estudio de accesibilidad y adaptación de pasos de peatones: prosperó con los votos de la oposición y la abstención del PSOE.

- Moción del PP para que el Ayuntamiento inste a Pedro Sánchez a tomar medidas más contundentes en Cataluña: rechazada. Fue respaldada únicamente por Vox.