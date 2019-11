La caótica noche de fallos técnicos de 'El Chiringuito' desespera a Pedrerol

"No sé qué está pasando". Con esas palabras resumía Josep Pedrerol la caótica noche vivida este miércoles en El Chiringuito de Jugones, programa que presenta cada noche en MEGA.

El catalán y su equipo tuvieron que hacer frente a una serie de fallos técnicos que pusieron en jaque al espacio deportivo y que llevaron por la calle de la amargura al presentador, aunque finalmente consiguió tomárselo a broma.

Primero, nada más dar la bienvenida a los espectadores la cámara se alejó de forma abrupta, por lo que tuvo que dedicarse a improvisar.

Después, tras una intensa jornada europea con equipos españoles en liza, Pedrerol intentó, sin mucho éxito, dar paso a sus enviados especiales tanto a Alemania, donde había jugado el Atlético, como al Bernabéu, donde lo había hecho el Real Madrid. Pero fue imposible

Cuando estás así de mal, ya no puedes ir a peor. Con lo cual, después del desastre vamos para arriba

Con el primero, la imagen se fue a negro para, cuando volvió, lo hizo sin sonido. "Hay un tema técnico hoy. Si conseguimos que nos entendamos va a ser una gran noticia. No sé qué está pasando realmente, pero nos hemos ido a negro sin que nos vieseis", avisó Pedrerol.

De hecho, la cosa no mejoró y cuando dio paso a Edu Aguirre en el coliseo blanco, se repitió la historia. "Cuando estás así de mal, ya no puedes ir a peor. Con lo cual, después del desastre vamos para arriba, y el equipo técnico ánimo y a seguir peleando".

Visto que era imposible que nada saliera bien, Pedrerol se lo tomó a broma: "Os pido disculpas porque hay problemas técnicos y aparecemos y desaparecemos como el Guadiana. Tampoco está mal ver cómo reaccionamos ante cada situación adversa. Yo me quedaría. Esto es un programa que forma parte de la televisión. Quédate con nosotros y nos reímos juntos", argumentó el periodista deportivo entre risas.