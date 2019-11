Jorge Javier Vázquez confiesa que un político le invitaba a comer: "Me parecía un poco rara la insistencia"

El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, ha desvelado este miércoles en el espacio de Mediaset que un político le insistió en invitarte a comer, aunque este optó finalmente por renunciar a la proposición: "Me pareció un poco rara la insistencia", ha opinado en el plató.

La confesión se ha producido a raíz de unos misteriosos mensajes que la periodista María Patiño ha estado recibiendo últimamente y que han hecho despertar las bromas por parte de la colaboradora Laura Fa. "Le está escribiendo el político", ha dicho Fa sobre la conductora de Socialité, que atendía a su teléfono móvil. "Eres la esencia del humor", ha respondido Patiño.

Ante la conversación de las colaboradoras, el de Badalona ha optado por recordar un hecho del pasado que "ya contó una vez": "A mí un político me invitaba a comer", ha dicho entonces Vázquez. "¿Le gustabas o solo quería hablar contigo?", le ha preguntado repetidas veces Lydia Lozano, que se ha mostrado muy sorprendida.

"No lo sé. Me parecía un poco rara la insistencia", ha considerado el presentador ante las risas de sus compañeros, que le han preguntado además si el político "estaba bueno", a lo que Vázquez ha contestado: "No, porque si no habría ido".

La sinceridad del presentador ha prolongado las carcajadas en el plató, donde han continuado las bromas: "¡No valora la insistencia, solo el físico!" ha exclamado Lozano, mientras que Fa le ha propuesto a su compañero que, ante este tipo de situaciones, se lleve "un adoquín".