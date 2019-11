Emma Watson revela lo que siente a punto de cumplir 30 años: "Soy feliz siendo soltera. Estoy 'autoemparejada'"

Emma Watson ha asegurado que se denomina a sí misma como su "autopareja" y no como soltera. La actriz, a través de una entrevista concedida a British Vogue que estará disponible el próximo viernes, ha hablado sobre las presiones que conlleva cumplir 30 años.

"Si no has construido una casa, no tienes un marido, no tienes un bebé y vas a cumplir 30 años, y no estás en un buen lugar, seguro y estable en tu carrera, o todavía estás resolviendo las cosas... Hay mucha ansiedad", aseguró Watson.

La intérprete quiso hablar sobre la soltería y cómo su propia percepción ha cambiado con el paso del tiempo: "Nunca me he tragado el discurso de 'soy una soltera feliz'. Tardé un tiempo, pero ahora soy feliz estando soltera. Yo lo llamo 'autoemparejada'".

Este término ha llamado la atención y muchos la han comparado con la expresión que dijo la actriz Gwyneth Paltrow, "desacoplamiento consciente", para describir su proceso de divorcio.