La película valenciana 'Amor en polvo' tendrá 'remake' alemán

La película, que propone una desenfadada historia sobre las relaciones de pareja y la crisis de los 40 protagonizada por Macarena Gómez, Luis Miguel Seguí, Enrique Arce y Lorena López, ha logrado, además, cinco nominaciones a los premios la Academia del Audiovisual Valenciano (AVAV).

Entre ellas, figura la de Xavi Castillo como mejor actor de reparto, en un papel secundario "pero tremendamente divertido". Los directores -Suso Imbernón y Juanjo Moscardó- han sido nominados a mejor dirección.

Aunque la cinta, que produce Cosabona films, no ha comenzado todavía su recorrido comercial por las salas españolas, "ha destacado en aquellos festivales en los que ha participado como en la pasada edición de Abycine, el festival de cine de Albacete donde se celebró su estreno".

'Amor en polvo', rodada en València y en valenciano, tendrá su remake alemán y su proyección internacional "no ha hecho más que empezar pues ha sido finalista al Launch Pad from The Traking Board, uno de los premios de guion más prestigiosos de EEUU, lo que ha hecho que países como Estados Unidos, Francia e Italia se hayan interesado por la película y hayan comenzado las negociaciones para la venta de derechos a estos lugares y su posible adaptación" aseguran desde la productora.