Desirée Rodríguez, de 'GH 14', en la ruina y sin el apoyo de su familia

Desirée Rodríguez, que saltó a la fama hace unos años cuando fue concursante de Gran Hermano 14, atraviesa ahora uno de los peores momento de su vida. Al menos, así lo denuncia ella misma.

En declaraciones a El Español, la sevillana, ahora con 33 años, se encuentra en una profunda ruina económica de la que culpa a sus familiares directos, a quienes "repudia".

La exconcursante cuenta que sus padres compraron un piso en Almería, lugar en el que vivían las hermanas de Desy y donde la familia veraneaba, para lo que rehipotecaron la vivienda familiar de Umbrete, Sevilla. Pero su madre se marchó con otro hombre vaciando las cuentas familiares, incluida la suya, y quedándose en el nuevo piso. "Mi madre se llevó todo, dejó las cartillas a cero euros: la de mi padre, la mía, todas. Se fue con el otro y nos dejó en la miseria más absoluta", explica la exgranhermana.

Los problemas solo empeoraron tras la inesperada muerte de su padre, cuando su familia la presionó para que renunciara a su parte de la herencia. "Me engañaron. Al morir mi padre, mi familia me sugirió (más bien me ordenó) que renunciara a mi parte de la herencia. Me dijeron que había más deudas que beneficios y que había muchas cosas que pagar, como el piso de Almería. Ahora por culpa de ellos me veo sin nada. Los repudio".

Ahora denuncia que está ""en paro", desesperada: "No tengo dinero y mi familia una vez más me da la espalda", denuncia.