Rage Against the Machine se vuelven a unir para hacer una gira en 2020

Rage Against the Machine, la banda californiana de rap metal que en los 90 y primeros 2000 fue famosa en todo el mundo por sus potentes temas cargados de contenido político, se vuelve a unir. El grupo liderado por Zack de la Rocha y Tom Morello no tocaban juntos desde 2011, pero en su perfil oficial han confirmado que regresan en 2020.

La cuenta de Twitter del grupo ha compartido una imagen de las recientes protestas en Chile, junto a cinco fechas. La primera, en El Paso, Texas, para el 26 de marzo de 2020. Dos días después han programado un concierto en Las Cruces, Nuevo Mexico. El 30 de marzo, Rage Against the Machine da un concierto en Phoenix, Arizona.

Las dos últimas fechas son el 10 y el 17 de abril, en Indio, California, presumiblemente en el marco del festival de Coachella, que sin embargo aún no ha anunciado su cartel.