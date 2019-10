Consultar el horóscopo de hoy: viernes 1 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 1 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hacer valer lo que consideras es justo es algo mucho más positivo de lo que puedes pensar. No hace falta alterarse para ello, sino dar argumentos y explicar claramente tu postura. Así conseguirás lo que te propones y crees que te corresponde.

No te gastes hoy demasiado dinero, ni quieras consumir o comprar algo por encima de tus posibilidades porque eso no te va a traer la satisfacción que crees que te podría traer. A veces lo más caro no es lo mejor. Piensa simplemente en pasarlo bien.

Hoy haces un alto en el camino y descansas de todo ruido o barullo y prefieres un poco de paz en casa o en un lugar que te es muy querido. Aprovechas la jornada para leer o dar un largo paseo y disfrutar quizá de un bonito paisaje otoñal.

Los amigos serán importantes hoy, y aunque la familia también puede requerir de tu tiempo, te vas a centrar en disfrutar de las amistades y de los ratos que ellos te puedan dar no sólo de diversión, sino también de comprensión y mucho afecto.

Consigues que te escuchen y hagan caso un grupo de personas para quienes representas una guía o les das ánimo e inspiración y hoy desde luego lo vas a conseguir. Estarás muy contento de ver cómo esas personas se muestran agradecidas y contentas.

Hoy te puedes llevar un pequeño chasco con alguien en quien habías confiado para hacer un plan de ocio que al final no va a salir porque puede que a última hora te mande un mensaje para decirte que no. Reacciones y no te quedes sin hacer lo que te apetecía. Hazlo por tu cuenta.

Estarás con la mente preparada para desarrollar un proyecto que se te ocurrió hace tiempo y al que has dado muchas vueltas. Hoy tendrás tiempo y oportunidad de comentarlo con alguien que te va a dar un empuje muy importante para ti. Escúchale.

Los temas domésticos serán algo que hoy tendrás que hacer porque los has ido dejando de lado durante toda la semana y ya no te queda más remedio que poner en orden todo lo que hay a tu alrededor. No te lo tomes como un castigo, hazlo sin pensar más.

No te dejes contaminar por influencias externas ni te acerques a personas que son tóxicas y que te absorben la energía y con las que hoy te vas a encontrar. Hay alguien que no te quiere cerca porque representas un peligro para ella en una cadena de poder. Ojo.

Evalúa tus sueños ahora y ajústalos a la realidad. Eso no es malo, es simplemente tener claro que es posible llegar lejos, pero que no hay que empeñarse en un imposible porque eso solo te traerá frustración. Busca fuentes de inspiración elevadas.

Debes cultivar más la riqueza espiritual para combatir lo negativo que pueda haber a tu alrededor. Hoy te darás cuenta de que siendo más generoso y menos egoísta, las recompensas son mayores y creas mucho mejor ambiente a tu alrededor.

No sueles sentir mucha curiosidad por la vida de los demás, pero hoy no podrás evitar preguntar e intentar saber lo que ha pasado con una persona cercana a tu círculo. En cualquier caso, no te metas demasiado en asuntos afectivos que no tienen nada que ver contigo.

