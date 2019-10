El ple de l'Ajuntament d'Alacant aprova iniciar els tràmits perquè les Fogueres siguen Patrimoni de la Humanitat

20M EP

El ple de l'Ajuntament d'Alacant ha aprovat per unanimitat iniciar els tràmits per a sol·licitar davant l'UNESCO la declaració com a Patrimoni de la Humanitat de les Fogueres de Sant Joan.